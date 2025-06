CAMION

A partire dal 18 agosto 2025 entrerà in vigore un nuovo obbligo per il settore dell’autotrasporto internazionale: tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati a partire dal 21 agosto 2023, dovranno essere dotati del tachigrafo intelligente di seconda generazione, noto anche come versione 2 (v2).

In base al Regolamento UE 1054/2020 e al Regolamento di esecuzione UE 1228/2021, sarà obbligatoria l’installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione (versione 2) su tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate immatricolati a partire dal 21 agosto 2023.

Questa misura, prevista dal Regolamento UE 1054/2020 e dal Regolamento di esecuzione UE 1228/2021, fa parte de primo Pacchetto Mobilità dell’Unione Europea, che punta a migliorare la sicurezza stradale, contrastare il cabotaggio abusivo e garantire una maggiore trasparenza nei tempi di guida e riposo degli autisti.

Tachigrafo Retrofit of smart tachograph v2

Cos’è il tachigrafo intelligente di seconda generazione

Il tachigrafo intelligente (smart tachograph) è un dispositivo digitale che registra tempi di guida, velocità, periodi di riposo e dati sul posizionamento GPS dei mezzi pesanti. La seconda generazione, nota come versione 2 (v2), introduce funzionalità avanzate per il controllo automatico a distanza e la tracciabilità delle frontiere, migliorando la trasparenza e il rispetto delle norme sui tempi di guida.

Obbligo aggiornamento tachigrafo dal 18 agosto 2025

L’obbligo di aggiornamento tachigrafo riguarda i veicoli sopra le 3,5 tonnellate impiegati in trasporto internazionale immatricolati dal 21 agosto 2023 in poi.

Per questi mezzi pesanti, a partire dal 18 agosto 2025, sarà vietato circolare se non equipaggiati con il tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Scadenze tachigrafo da ricordare

1° gennaio 2025 : è entrato in vigore l’obbligo di retrofit , ovvero la sostituzione dei tachigrafi di prima generazione (v1) sui veicoli oltre 3,5 t già operanti in trasporto internazionale.

: è entrato in vigore l’obbligo di , ovvero la sostituzione dei tachigrafi di prima generazione (v1) sui veicoli oltre 3,5 t già operanti in trasporto internazionale. 28 febbraio 2025 : è il termine della moratoria sanzionatoria per i veicoli ancora sprovvisti del nuovo dispositivo.

: è il termine della per i veicoli ancora sprovvisti del nuovo dispositivo. 1° luglio 2026: obbligo esteso anche ai veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate per i trasporti internazionali.

Perché questa norma è importante

L’introduzione obbligatoria del tachigrafo intelligente di seconda generazione rafforza i controlli contro la concorrenza sleale, riduce il cabotaggio abusivo, favorisce il rispetto dei tempi di guida e riposo e aumenta la sicurezza stradale e la tutela degli autisti.

Cosa devono fare le aziende di autotrasporto

Per la nuova scadenza di aggiornamento del tachigrafo le imprese di autotrasporto che gestiscono flotte internazionali devono verificare la data di immatricolazione dei propri veicoli.

Prenotare per tempo l’installazione del tachigrafo v2 presso officine autorizzate e formare il personale sui nuovi dispositivi e sulle funzionalità GPS.

Il rischio, in caso di inadempienza, è di incorrere in sanzioni e fermo amministrativo del mezzo.

