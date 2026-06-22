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Chiarimenti MIT su obblighi, esclusioni e veicoli interessati nel trasporto merci

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare con i chiarimenti sull’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo intelligente G2V2 per alcuni veicoli commerciali leggeri compresi i furgoni. Le indicazioni riguardano l’applicazione delle regole europee anche per i furgoni, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026.

L’obbligo interessa i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, quando sono impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio.

A chi si applica l’obbligo del tachigrafo

Secondo i chiarimenti del MIT, rientrano nell’estensione i trasporti di merci in conto terzi effettuati in ambito internazionale o di cabotaggio. L’obbligo può riguardare anche il conto proprio, ma solo quando la guida costituisce l’attività principale della persona che conduce il veicolo.

Restano invece esclusi i trasporti effettuati esclusivamente in ambito nazionale e i casi di trasporto in conto proprio nei quali la guida non rappresenta l’attività principale del conducente.

Tachigrafo intelligente G2V2

I veicoli interessati dovranno essere dotati della seconda versione del tachigrafo intelligente, il cosiddetto G2V2. Questo dispositivo consente di registrare automaticamente i passaggi di frontiera, la posizione del veicolo ogni tre ore cumulative di guida e alcune informazioni utili alle autorità di controllo.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza stradale, controlli più efficaci e condizioni di concorrenza più eque nel settore dell’autotrasporto.

Cosa devono fare le imprese

Le aziende devono verificare se i propri furgoni rientrano nel campo di applicazione, programmare l’installazione del tachigrafo e formare correttamente i conducenti sull’utilizzo del dispositivo e della carta tachigrafica.

Per tutti i dettagli operativi è possibile consultare il testo completo della circolare MIT del 16 aprile 2026.

La circolare rappresenta un riferimento importante per imprese e autisti in vista della scadenza del 1° luglio 2026.

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