Come registrare e dimostrare il passaggio alla frontiera per evitare sanzioni

Come registrare e dimostrare il passaggio alla frontiera sul tachigrafo per evitare sanzioni, le risposte dell’UE.

Dal 1° gennaio, tutti i mezzi pesanti impiegati nell’autotrasporto in uno Stato europeo, diverso da quello di immatricolazione, devono essere dotati di un nuovo tachigrafo digitale di seconda generazione. Per i mezzi pesanti con tachigrafo di prima generazione, la sostituzione è obbligatoria entro il 18 agosto 2025.

L’Italia, aderendo all’invito del Comitato del trasporto stradale della D.G. Move, ha concesso un periodo transitorio fino al 28 febbraio 2025, durante il quale i mezzi usati nei trasporti internazionali, non ancora adeguati, non verranno sanzionati.

Tachigrafo: come dimostrare l’attraversamento della frontiera?

In che modo i conducenti possono dimostrare di aver attraversato la frontiera finché non guidano un veicolo con un tachigrafo intelligente versione 2 o sono in possesso di una carta conducente del tachigrafo intelligente versione 2?

Gli autisti che non guidano un camion dotato di tachigrafo versione 2 e non possiedono una carta del tachigrafo aggiornata, nei trasporti internazionali, devono comunque dimostrare l’attraversamento della frontiera. Vediamo le opzioni:

Veicoli con tachigrafo versione 2 : la registrazione sul tachigrafo avviene in automatico, anche con una carta tachigrafica rilasciata prima di agosto 2023 . Nessuna registrazione manuale richiesta.

: la registrazione sul tachigrafo avviene in automatico, anche con una carta tachigrafica rilasciata prima di agosto . Nessuna registrazione manuale richiesta. Veicoli con tachigrafo di prima generazione : il conducente deve inserire manualmente l’attraversamento della frontiera.

: il conducente deve inserire manualmente l’attraversamento della frontiera. Verifica delle autorità: in caso di controllo, gli agenti possono accedere ai dati memorizzati nel tachigrafo. Se un conducente ha guidato veicoli diversi negli ultimi 56 giorni, le autorità di controllo possono, controllare se i mezzi erano dotati di tachigrafo versione 2, verificare l’assenza della registrazione in base al tipo di tachigrafo utilizzato e analizzare i dati del tachigrafo per verificare la conformità con la normativa vigente.

Perché il tachigrafo intelligente è fondamentale nei trasporti internazionali

Il tachigrafo intelligente rappresenta un’evoluzione tecnologica fondamentale per il settore del trasporto su strada. Grazie alla sua capacità di registrare automaticamente dati essenziali come i tempi di guida e di riposo, contribuisce a migliorare la sicurezza stradale e a garantire il rispetto delle normative europee sui trasporti. Inoltre, con l’introduzione della versione 2, la registrazione degli attraversamenti di frontiera avviene in modo automatico, riducendo il rischio di errori umani e semplificando le operazioni per gli autisti.

Con l’introduzione del tachigrafo intelligente versione 2, la registrazione degli attraversamenti di frontiera è quindi automatizzata e sicura. Tuttavia, durante la fase di transizione, è essenziale che gli autisti dei mezzi pesanti conoscano le modalità di registrazione e le verifiche possibili delle autorità per evitare sanzioni. Inoltre, le aziende di autotrasporto dovrebbero assicurarsi di aggiornare i propri mezzi pesanti entro le scadenze previste per evitare problemi di conformità. La digitalizzazione e l’uso di nuove tecnologie nel settore dei trasporti rappresentano un passo avanti verso una gestione più efficiente e sicura.

