Tachigrafo analogico guasto: quando si può riparare senza obbligo di sostituzione
I chiarimenti del Ministero dell’Interno
Il tachigrafo analogico può essere riparato in caso di guasto. Senza che ciò comporti necessariamente l’obbligo di installare un dispositivo digitale. A precisarlo è la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con una circolare diffusa il 16 novembre, intervenendo sulla corretta applicazione della normativa europea in materia.
Il chiarimento arriva a seguito di alcune contestazioni riguardanti conducenti di veicoli industriali sanzionati durante controlli su strada per la mancata sostituzione di apparecchi analogici precedentemente sottoposti a riparazione.
Tachigrafo analogico, il chiarimento della Polizia Stradale
All’origine delle contestazioni vi era l’interpretazione delle linee guida pubblicate dalla Commissione europea nel 2018. Secondo alcuni Comandi di Polizia, tali indicazioni prevedevano l’obbligo di installare un dispositivo digitale anche in caso di semplice riparazione di un componente dell’apparecchio analogico.
La Direzione Centrale ha precisato che questa interpretazione non trova fondamento in un obbligo normativo generalizzato, richiamando le disposizioni del Regolamento europeo 2135/98.
La riparazione di un apparecchio analogico, pertanto, non costituisce di per sé una condizione che impone il passaggio alla tecnologia digitale.
Quando scatta l’obbligo di sostituzione
Secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Interno, l’installazione di un dispositivo digitale si rende necessaria in presenza di un’avaria irreparabile oppure qualora il veicolo sia impiegato nei trasporti internazionali in ambito comunitario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Le linee guida della Commissione europea del 2018 rappresentano invece un orientamento interpretativo e non possiedono il carattere vincolante proprio dei regolamenti o delle direttive europee.
Resta dunque possibile intervenire sui dispositivi analogici guasti, purché sussistano le condizioni tecniche e normative per mantenerli in servizio.
Tachigrafo intelligente G2V2, restano gli obblighi europei
La precisazione ministeriale non modifica le disposizioni introdotte dal Pacchetto Mobilità europeo in materia di adeguamento degli strumenti di registrazione.
L’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) riguarda i veicoli soggetti alla normativa tachigrafica immatricolati dal 21 agosto 2023 e quelli impiegati nei trasporti internazionali secondo le scadenze stabilite dalla legislazione europea.
Per le imprese di autotrasporto che operano esclusivamente sul territorio nazionale con veicoli di precedente immatricolazione, rimane quindi la possibilità di riparare gli apparecchi analogici legittimamente installati.
Gli interventi devono essere effettuati presso officine autorizzate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti. La possibilità di mantenere il dispositivo analogico resta subordinata alle condizioni previste dalla normativa applicabile al veicolo.