Tachigrafo, aggiornamento software obbligatorio: modelli e scadenze
Nella tabella i modelli con le versioni vulnerabili e le scadenze
Pubblicato l’elenco dei modelli di tachigrafo interessati dall’aggiornamento del software di sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n.165/2014, le autorità di omologazione informano la Commissione quando è necessario adottare misure per correggere vulnerabilità di sicurezza nelle unità di bordo, nei sensori di movimento o nelle carte tachigrafiche.
La tabella della Commissione identifica ogni tachigrafo vulnerabile per il quale è necessario aggiornare il software. Per ciascun modello sono indicate:
la versione software vulnerabile;
la nuova versione da installare;
la versione e l’omologazione successive all’aggiornamento;
la data dalla quale l’aggiornamento è obbligatorio;
il termine indicativo per effettuare l’intervento.
Verifica la tabella con modello tachigrafo e date di aggiornamento.
Tachigrafo Stoneridge SE5000-8.1
L’aggiornamento riguarda il tachigrafo Stoneridge Electronics SE5000-8.1 nelle revisioni B, C, D ed E, con le seguenti omologazioni di tipo:
e5-0002-08;
e5-0002-09;
e5-0002-10;
e5-0002-11.
Le versioni software vulnerabili sono la 1214 e la 1619. In base alla revisione, dovranno essere installate le versioni software 2424, 2525 o 2626.
Dopo l’aggiornamento passerà alle revisioni F, G, H o I, con le relative omologazioni:
e5-0002-12;
e5-0002-13;
e5-0002-14;
e5-0002-15.
L’aggiornamento del tachigrafo Stoneridge sarà obbligatorio a partire dal 1° settembre 2026. Intervento da fare in occasione della successiva ispezione periodica oppure al momento della prima installazione.
Cronotachigrafo Continental DTCO 1381 versione 4.1
È interessato anche il tachigrafo Continental DTCO 1381 versione 4.1, con omologazione di tipo e1-84-08 e versione software vulnerabile 04.01.26.
Il software del tachigrafo dovrà essere aggiornato alla versione 04.01.41. Dopo l’intervento, l’apparecchio sarà identificato come versione 4.1b, con omologazione di tipo e1-84-10. Per questo modello, l’aggiornamento del tachigrafo è obbligatorio dal 15 luglio 2026.
L’operazione è da fare durante la successiva ispezione periodica del tachigrafo oppure al momento della prima installazione.
Aggiornamento del cronotachigrafo: cosa devono fare le imprese
Le imprese di autotrasporto devono verificare la marca e il modello del tachigrafo. Verificare la revisione e la versione software.
Se il tachigrafo rientra tra i modelli indicati, è necessario rivolgersi a un’officina autorizzata per programmare l’aggiornamento software, preferibilmente in coincidenza con la prima ispezione periodica utile.
Le date del 15 luglio 2026 e del 1° settembre 2026 indicano l’inizio dell’obbligatorietà dell’aggiornamento. La dicitura “preferibilmente entro la prossima ispezione periodica o al momento della prima installazione” indica invece quando effettuare materialmente l’intervento.
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