CAMION

Parcheggio gratis per i camion all’interporto di Gorizia durante la chiusura della superstrada slovena H4.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha rinnovato anche per quest’anno la collaborazione con Sdag Spa – Autoporto di Gorizia. Lo scopo è ridurre i problemi dei mezzi pesanti lungo il confine tra Italia e Slovenia.

La misura è scattata con l’avvio della seconda fase dei lavori sulla superstrada H4, iniziata il 6 luglio e prevista fino a novembre. Il cantiere prosegue il piano di ammodernamento già avviato nel 2025.

Divieto di transito per i mezzi pesanti sull’H4

Durante il periodo dei cantieri sarà vietato il transito sulla H4 e sulla strada regionale slovena R2-444 ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate diretti dall’Italia verso Lubiana.

La chiusura potrebbe provocare rallentamenti, deviazioni e criticità logistiche per gli autotrasportatori e per il traffico merci internazionale.

Per affrontare il problema, la Regione Friuli Venezia Giulia ha riattivato la convenzione con l’interporto di Gorizia.

Parcheggio gratis per 465 camion a Gorizia

L’accordo prevede che Sdag metta gratuitamente a disposizione degli autotrasportatori le tre aree attrezzate dell’interporto.

Il parcheggio gratis per i camion a Gorizia potrà contare complessivamente su circa 465 stalli, distribuiti su una superficie superiore a 82mila metri quadrati.

Le aree garantiranno inoltre servizi di assistenza, sicurezza e supporto alle operazioni doganali.

Come spiegato dall’assessora regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, la convenzione offrirà un sostegno concreto agli autotrasportatori durante la chiusura della H4.

Stanziati fino a 300mila euro

L’iniziativa resterà attiva per circa 130 giorni, corrispondenti alla durata stimata della chiusura della superstrada slovena H4.

Per coprire i costi del servizio, la Regione ha previsto un contributo massimo di 300mila euro.

L’obiettivo è garantire assistenza ai conducenti, offrire un parcheggio sicuro ai mezzi pesanti e mantenere più equilibrati i flussi del traffico merci lungo il confine con la Slovenia.

Leggi anche: Autostrada H4 chiusa dal 6 luglio: divieti e deviazioni per i mezzi pesanti