CAMION

Il Ministero dell’Interno ha confermato che la guida dei mezzi pesanti oltre le 20 tonnellate deve cessare al compimento dei 68 anni, indicando con precisione il momento in cui scatta lo stop per i conducenti professionali.

Il chiarimento arriva dopo anni di interpretazioni non univoche sul limite anagrafico previsto dal Codice della strada e interessa migliaia di autisti impegnati nel trasporto su gomma.

Con questa nota, l’amministrazione mette ordine in una materia delicata, definendo quali condizioni permettono di proseguire l’attività e quali invece segnano la fine della possibilità di condurre veicoli di peso elevato.

Il documento chiarisce inoltre quali obblighi rimangono in capo agli autisti che si avvicinano alla soglia dei 68 anni e quali scadenze devono essere rispettate per evitare irregolarità durante i controlli stradali.

Requisiti anagrafici per la guida dei mezzi pesanti

Il Codice della strada stabilisce regole precise per la conduzione dei mezzi pesanti. L’articolo 115 prevede che la guida di autotreni e autoarticolati con massa complessiva superiore alle 20 tonnellate sia consentita fino ai 65 anni.

È possibile continuare a condurre questi veicoli fino ai 68 anni solo se il conducente ottiene un attestato annuale di idoneità fisica e psichica.

Questo documento deve essere rilasciato dalla Commissione Medica Locale e tenuto a bordo insieme alla patente e alla CQC, così da essere mostrato in caso di controlli su strada.

L’obbligo non riguarda i titolari di patente straniera valida che non risiedono in Italia, per i quali vigono criteri diversi. Tale distinzione evita richieste improprie durante le verifiche negli spostamenti internazionali.

Il chiarimento ufficiale sul limite dei 68 anni

La Direzione centrale del Ministero dell’Interno, dopo aver consultato il MIT e richiamato una sentenza del Consiglio di Stato del 2011, ha individuato con precisione il momento esatto in cui scatta il divieto.

Il chiarimento stabilisce che la guida di veicoli con massa superiore alle 20 tonnellate non è più consentita dal giorno del compimento dei 68 anni.

La nota precisa inoltre che il superamento dell’età limite si considera effettivo dal giorno successivo al compleanno. Da quel momento il conducente è formalmente nell’anno successivo e l’attestato di idoneità non è più utilizzabile.

Questa interpretazione elimina ogni dubbio applicativo, fissando un riferimento chiaro e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Implicazioni operative per chi lavora con i mezzi pesanti

Il chiarimento ha un impatto diretto sulle attività di conducenti e imprese che operano con mezzi pesanti. Le aziende possono organizzare turni, incarichi e sostituzioni con maggiore precisione, evitando situazioni di irregolarità durante i controlli.

Gli autisti prossimi al limite d’età possono pianificare con anticipo gli ultimi rinnovi dell’idoneità e valutare eventuali cambi di mansione.

La definizione puntuale del limite anagrafico permette di ridurre il margine di errore nelle verifiche su strada e garantisce una gestione più trasparente delle scadenze. Per chi utilizza veicoli oltre le 20 tonnellate nelle attività quotidiane, questa chiarezza rappresenta un elemento essenziale per operare nel rispetto delle norme.