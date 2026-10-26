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Il DL 193/2026 modifica le regole degli appalti logistici. Ecco cosa cambia per la responsabilità dei committenti quando un trasportatore non paga stipendi e contributi agli autisti.

La novità riguarda il quadro normativo da considerare quando un’impresa di autotrasporto non paga stipendi e contributi agli autisti. Il decreto, tuttavia, non prevede un esonero automatico dei committenti dalla responsabilità per i mancati pagamenti.

Quando un’impresa di autotrasporto non paga stipendi e contributi agli autisti, il committente può essere chiamato a risponderne? Il nuovo decreto sull’autotrasporto interviene proprio sul confine tra contratto di trasporto e appalto logistico. Ma attenzione: non cancella automaticamente la responsabilità di chi affida il servizio.

Il decreto-legge 193/2026, pubblicato in GU è in vigore dal 24 ottobre. Modifica l’articolo 1677-bis del Codice civile. La norma riguarda gli appalti logistici che comprendono anche il trasferimento delle merci.

Cosa cambia per gli appalti di logistica

Prima, l’applicazione delle regole sul trasporto era collegata alla presenza di almeno due servizi logistici e subordinata alla loro compatibilità con il contratto. Il nuovo testo elimina entrambi i limiti: per le attività di trasferimento delle merci si applicano in ogni caso le norme sul contratto di trasporto.

La modifica interessa aziende committenti, operatori logistici e vettori, soprattutto nelle filiere dove magazzino, distribuzione e consegne vengono affidati a soggetti diversi.

Stipendi e contributi degli autisti: chi risponde?

È qui che nasce il problema. L’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 prevede, negli appalti, la responsabilità solidale del committente per determinati crediti dei lavoratori e obblighi contributivi. L’articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008 disciplina invece specifiche verifiche sulla regolarità del vettore nell’autotrasporto.

La distinzione è importante perché un servizio di trasporto può essere affidato da solo oppure essere inserito in un contratto che comprende anche deposito, custodia e distribuzione delle merci. Con la nuova formulazione dell’articolo 1677-bis, per le attività di trasferimento si applica la disciplina del trasporto anche nel secondo caso.

La riforma rafforza il richiamo alle regole del trasporto, ma non stabilisce espressamente che l’articolo 29 smetta di applicarsi agli appalti logistici. Non sarebbe quindi corretto concludere che, da oggi, il committente sia sempre esonerato se il vettore lascia gli autisti senza retribuzione.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non introduce una procedura specifica per il recupero degli stipendi arretrati e non modifica espressamente le disposizioni che regolano la responsabilità solidale per i crediti dei lavoratori. L’intervento riguarda le norme applicabili al trasferimento delle merci, non direttamente il pagamento delle retribuzioni.

Cosa devono controllare le imprese di autotrasporto

Immaginiamo un’azienda che affida a un operatore esterno magazzino e consegne. Se il trasportatore incaricato non versa stipendi o contributi, la risposta dipenderà dalla qualificazione concreta dei rapporti, dalle attività effettivamente svolte e dalle norme applicabili.

La distinzione diventa rilevante soprattutto quando più imprese partecipano alla stessa filiera logistica. Un operatore può occuparsi del deposito, un altro organizzare la distribuzione e un vettore effettuare materialmente le consegne. Il decreto interviene sulle regole applicabili al trasferimento delle merci, senza disciplinare nello stesso modo tutte le altre attività logistiche.

Per questo conviene rileggere contratti, clausole sui subaffidamenti e documentazione relativa alla regolarità dei vettori. Cambiare il nome di un accordo non basta a modificarne la natura giuridica.

Per gli autisti, il punto resta concreto: individuare tutti i soggetti eventualmente obbligati quando maturano crediti non pagati. Per i committenti, diventa essenziale non confondere la verifica documentale del vettore con una garanzia assoluta contro le contestazioni.

Il decreto è già efficace, ma dovrà essere convertito in legge. Durante l’esame parlamentare potrebbero arrivare chiarimenti decisivi. Per ora, la novità è certa; l’esclusione generalizzata della responsabilità solidale, no.