CAMION

I dati del tachigrafo non servono soltanto a controllare i tempi di guida. Secondo la Commissione europea possono diventare uno strumento utile anche per la busta paga e per verificare lo stipendio degli autisti.

L’apertura arriva dalla risposta all’interrogazione E-001232/2026, dedicata al tema della cosiddetta “busta paga intelligente” nel settore dell’autotrasporto.

Un tema che tocca da vicino il contrasto al dumping salariale e la tutela dei lavoratori impegnati nei trasporti internazionali.

Nella risposta del 22 maggio 2026, la Commissione afferma infatti di ritenere “pienamente opportuno” rafforzare l’utilizzo dei dati del tachigrafo anche per verificare le condizioni retributive dei camionisti.

Quando il tachigrafo vale per le sanzioni ma non per la retribuzione

È questo il punto centrale sollevato dall’interrogazione parlamentare. Il tachigrafo digitale intelligente registra in modo continuo e certificato le attività dei conducenti: tempi di guida, altre attività lavorative, pause e riposi. Le autorità utilizzano queste informazioni per accertare infrazioni e applicare sanzioni.

Quando si parla di stipendio, però, il quadro cambia. Nella maggior parte dei casi non esiste un obbligo sistematico di confronto tra le registrazioni del tachigrafo e gli elementi presenti nella busta paga.

In altre parole, un dato considerato affidabile per contestare una violazione non produce automaticamente effetti nella tutela economica del lavoratore. È questa l’asimmetria giuridica evidenziata nell’interrogazione.

Stipendio autisti per la Commissione europea

Bruxelles non annuncia nuove norme né propone un sistema europeo obbligatorio di calcolo delle retribuzioni.

La risposta contiene però un passaggio importante. La Commissione riconosce infatti che i dati del tachigrafo possono essere utilizzati anche per verificare le condizioni retributive dei conducenti.

Viene inoltre ricordato che la normativa europea già consente di utilizzare le registrazioni del tachigrafo come prova delle attività svolte nei casi di distacco dei conducenti disciplinati dalla direttiva (UE) 2020/1057.

Si tratta di un elemento rilevante perché conferma il valore probatorio del dato certificato anche nell’ambito delle verifiche sul lavoro transnazionale.

Busta paga intelligente per trasporti e logistica

L’interrogazione richiama la possibilità di sviluppare una “busta paga intelligente”. L’obiettivo sarebbe quello di creare strumenti digitali interoperabili capaci di collegare le registrazioni del tachigrafo agli elementi retributivi del lavoratore.

In pratica, le attività registrate dal dispositivo potrebbero essere confrontate con quanto effettivamente riconosciuto in busta paga. Un sistema del genere renderebbe più semplici i controlli e aumenterebbe la trasparenza nei rapporti di lavoro.

Particolarmente rilevante sarebbe l’applicazione nei casi di distacco internazionale, dove la verifica delle retribuzioni risulta spesso più complessa.

Il ruolo del sistema IMI

Per sostenere l’applicazione delle norme sul distacco dei conducenti, la Commissione ha sviluppato il modulo Road Transport Posting Declaration (RTPD) all’interno dell’Internal Market Information System (IMI).

Lo strumento permette lo scambio di informazioni tra imprese e autorità di controllo. I numeri mostrano una crescita dell’attività ispettiva. Nel 2025 sono stati effettuati 1.581 controlli attraverso il modulo RTPD.

La Commissione continua inoltre a investire nello sviluppo della piattaforma. Ogni anno vengono destinati circa 200.000 euro a nuove funzionalità e miglioramenti del sistema.

Software e piattaforme: il mercato si muove

Nella risposta c’è un altro passaggio che merita attenzione. Secondo la Commissione, il mercato potrebbe sviluppare ulteriori strumenti di supporto utilizzando anche i dati del tachigrafo.

Questo significa che software house, operatori tecnologici e fornitori di servizi per l’autotrasporto potrebbero realizzare piattaforme capaci di elaborare automaticamente le registrazioni del dispositivo e supportare il calcolo delle somme spettanti ai conducenti.

Non si parla quindi soltanto di iniziative istituzionali, ma anche di possibili soluzioni sviluppate dal settore privato.

Perché non esiste ancora una busta paga automatica

La questione non dipende soltanto dalla tecnologia. La Commissione ricorda infatti che gli importi da corrispondere ai conducenti dipendono anche dalle legislazioni nazionali applicabili nei diversi Stati membri.

Le regole salariali possono variare da Paese a Paese, soprattutto nelle operazioni internazionali. È uno dei motivi per cui oggi non esiste ancora un sistema europeo capace di trasformare automaticamente i dati del tachigrafo in una busta paga.

Il progetto dell’Autorità europea del lavoro

Sul tema sta lavorando anche l’Autorità europea del lavoro (ELA). L’agenzia europea ha avviato un progetto pilota per uno “strumento di retribuzione” per il settore del trasporto su strada.

Tutela dello stipendio degli autisti

L’utilizzo dei dati del tachigrafo per verificare le condizioni retributive potrebbe rafforzare anche il contrasto al dumping salariale.

Disporre di dati certificati sulle attività svolte consentirebbe controlli più efficaci e una maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro. Un vantaggio sia per i conducenti sia per le imprese che operano nel rispetto delle regole.

Per ora Bruxelles non parla di una busta paga intelligente obbligatoria.

La risposta all’interrogazione segna però un passaggio importante. La Commissione riconosce che i dati del tachigrafo possono essere utili non soltanto per sanzionare le violazioni, ma anche per verificare che i conducenti ricevano lo stipendio dovuto.

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