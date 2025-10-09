CAMION

Dal 1° novembre 2025 in Slovenia entrerà in vigore un nuovo pedaggio per i camion con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg.

Il nuovo sistema di pedaggio per l’autotrasporto nasce dalla Legge sui pedaggi stradali, entrata in vigore il 18 dicembre 2024, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/362 nell’ordinamento giuridico sloveno.

La direttiva europea introduce un nuovo metodo di calcolo del pedaggio stradale basato sulle emissioni di CO2, per tener conto dell’impatto ambientale del trasporto merci su camion.

Costo pedaggio per i camion in base alle emissioni di CO2

In linea con la direttiva, la Legge generale sulla riscossione dei pedaggi modifica in modo sostanziale le disposizioni che regolano l’adeguamento del sistema di pedaggio per camion e mezzi pesanti, basandolo sulle emissioni di CO2.

Il sistema DarsGo, già utilizzato per la riscossione elettronica dei pedaggi in Slovenia, verrà aggiornato affinché l’importo del pedaggio infrastrutturale vari anche in base alla classe di emissione di CO2 del veicolo.

Il nuovo metodo di riscossione del pedaggio per i camion entrerà in vigore il 1° novembre 2025, portando la Slovenia in linea con gli standard ambientali europei per il settore dell’autotrasporto internazionale.

Coordinamento con le associazioni dell’autotrasporto

La nuova Legge sui pedaggi stradali, che regola il metodo di riscossione del pedaggio per i camion adibiti al trasporto merci, è stata definita in accordo con i rappresentanti del settore dell’autotrasporto presso la Camera di Commercio e Industria della Slovenia e la Camera dell’Artigianato e delle Piccole Imprese della Slovenia.

Questo coordinamento ha permesso di coinvolgere direttamente gli operatori del trasporto nella definizione del nuovo sistema di pedaggi stradali.

Classi di emissione di CO2 per i camion

La Legge generale sulla riscossione dei pedaggi stabilisce il metodo per determinare la classe di emissione di CO2 dei camion e dei veicoli pesanti. Gli utenti devono presentare specifica documentazione al momento dell’immatricolazione o della classificazione del mezzo in una determinata classe.

Ogni camion sarà inserito in una delle cinque classi di emissione di CO2 previste dalla legge. La Classe 1 rappresenta la categoria con emissioni più basse, mentre la Classe 5 è quella con le emissioni più alte.

Il sistema di pedaggio per i camion terrà quindi conto non solo della distanza percorsa, ma anche del livello di emissioni del veicolo.

Definizione della Classe di emissione di CO2 1

La Classe di emissione di CO2 1 comprende i camion che non possono essere assegnati a nessun’altra classe di emissione di CO₂ perché:

l’utente non ha richiesto una classe superiore;

non ha fornito la documentazione necessaria;

oppure i documenti del veicolo indicano che il camion non soddisfa i criteri per una classe superiore.

La legge stabilisce inoltre le procedure di classificazione dei camion nelle varie classi di pedaggio e di emissione di CO₂, assicurando un’applicazione uniforme del nuovo sistema di pedaggio per l’autotrasporto.

Aggiornamento delle decisioni e delle tariffe di pedaggio

Poiché la Legge generale sulla riscossione dei pedaggi è strettamente collegata ad altre norme, il Governo sloveno ha approvato anche modifiche:

alla Decisione che determina i pedaggi per i camion e i veicoli con massa superiore a 3.500 kg;

per i camion e i veicoli con massa superiore a 3.500 kg; al Decreto che determina i fattori di adeguamento dei pedaggi ;

; alla Decisione sulla maggiorazione dei pedaggi per l’uso di determinate strade;

per l’uso di determinate strade; e alla Tariffa per l’utilizzo delle strade a pedaggio.

Questi aggiornamenti completano il quadro normativo del nuovo sistema di pedaggio sloveno per l’autotrasporto.

Pedaggio del tunnel delle Caravanche

In conformità con l’accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d’Austria, è stato modificato anche il Decreto sul pedaggio del tunnel delle Caravanche per adeguarne le tariffe.

Dal 1° gennaio 2026, il pedaggio per i veicoli passeggeri che attraversano il tunnel aumenterà del 2,45%, portando il costo a 9 euro IVA inclusa per un singolo passaggio.

