In Slovenia il pedaggio in autostrada per mezzi pesanti viene ora calcolato sulle emissioni di CO2, come previsto dalla Direttiva UE 2022/362.

Dal 1° novembre 2025 è stato introdotto un nuovo sistema per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, che differenzia le tariffe in base alle prestazioni ambientali.

Pedaggio in autostrada basato sulle emissioni di CO2

La Direttiva europea, approvata nel 2022, modifica le norme sulla tassazione dei veicoli per l’uso delle infrastrutture stradali.

Il nuovo modello di pedaggio in autostrada elimina progressivamente i sistemi basati sul tempo e adotta tariffe fondate sulle emissioni di CO2. L’obiettivo è applicare i principi “chi inquina paga” e “chi utilizza paga”, tenendo conto sia della distanza percorsa sia del livello di emissioni di ciascun mezzo. In questo modo si premiano i veicoli più ecologici e si incentiva una riduzione complessiva dell’impatto ambientale del trasporto su strada.

Cinque classi di emissione per il calcolo del pedaggio

Il sistema sloveno introduce cinque classi di emissione di CO2, numerate da 1 a 5. I veicoli appartenenti alla classe 5, ovvero quelli a basse o nulle emissioni, beneficiano di pedaggi ridotti, mentre quelli con emissioni più elevate rientrano nelle classi inferiori e affrontano costi più alti.

Questo approccio consente di rendere il pedaggio in autostrada uno strumento di politica ambientale, in grado di favorire l’uso di mezzi meno inquinanti.

Registrazione mezzi pesanti e calcolo della classe CO₂

Gli autotrasportatori devono registrarsi al portale DarsGo per ottenere la classificazione del proprio veicolo.

Gli utenti già iscritti possono accedere all’area riservata e-DarsGo, dove accanto a ciascun mezzo compare un’icona “CO₂” che permette di aprire il modulo di richiesta e allegare la documentazione necessaria.

Chi non possiede un account può crearne uno direttamente online.

Il sito mette inoltre a disposizione un calcolatore interattivo per stimare la classe di emissione CO₂, utile per conoscere in anticipo l’entità del pedaggio applicato.

Differenze di costo prima e dopo l’introduzione del nuovo sistema

Con il nuovo sistema, i costi del pedaggio in autostrada risultano differenziati rispetto al periodo precedente.

AD esempio, prima del 1° novembre 2025 un mezzo a due assi pagava circa 0,197 euro al chilometro, mentre oggi la tariffa per la stessa categoria può variare da 0,200 euro per i veicoli più inquinanti a poco più di 0,11 euro per quelli con motori più efficienti.

Per i veicoli a tre assi, la variazione è compresa tra circa 0,22 e 0,12 euro al chilometro. Per quelli con quattro o più assi il costo oscilla tra 0,46 e 0,26 euro, fino a scendere a meno di 0,07 euro per i mezzi a zero emissioni.

Le riduzioni più marcate riguardano quindi i veicoli di classe CO₂ 5, che beneficiano delle tariffe più convenienti.

Un pedaggio più equo e sostenibile

L’introduzione del nuovo sistema di pedaggio in autostrada segna un passo importante verso una gestione più equa e ambientale dei costi di transito.

La Slovenia si allinea così agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, favorendo un autotrasporto sostenibile e una progressiva decarbonizzazione del settore dei trasporti su strada.

