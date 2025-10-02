CAMION

Confartigianato e Unatras: tempi di attesa, pagamenti, sicurezza e dignità per l’autotrasporto

La sicurezza dei lavoratori dell’autotrasporto è al centro dell’appello lanciato da Confartigianato Trasporti dopo la conversione in legge del Decreto 21 maggio 2025 n. 73, divenuto Legge 18 luglio 2025 n. 105, contenente importanti norme per il comparto dell’autotrasporto.

L’associazione segnala la diffusione di interpretazioni difformi, di e ricostruzioni normative e persino l’incentivo a pratiche derogatorie per sfuggire all’applicazione delle nuove disposizioni.

Una situazione che sta creando confusione sui territori e tra gli operatori. Si rende necessario ristabilire la verità e richiamare tutti i soggetti della filiera logistica alla piena responsabilità. Bisogna garantire la piena regolarità e legalità nello svolgimento dei servizi di autotrasporto.

Già da anni Confartigianato Trasporti, insieme alle altre federazioni riunite in Unatras, che rappresenta la quasi totalità dell’autotrasporto italiano, aveva posto al Governo la necessità di emanare provvedimenti normativi per garantire la piena regolarità e legalità nel corretto svolgimento dei servizi operati dalle imprese di autotrasporto.

Dopo numerosi confronti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, queste richieste sono state accolte e inserite nel DL Infrastrutture, approvato dal Consiglio dei Ministri e convertito dal Parlamento nella Legge 105/2025.

Legge 105/2025: nuove regole per l’autotrasporto

Il cuore del provvedimento è l’articolo 4, che sancisce l’impegno del legislatore a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto.

Le misure approvate intervengono su due fronti principali:

Tempi di attesa al carico e scarico : regolamentati per correggere storture ormai prassi consolidata, che consideravano l’autotrasporto l’ anello debole di una catena su cui scaricare le inefficienze del comparto logistico, chiedendo allo stesso tempo prestazioni elevate e costi bassi.

: regolamentati per correggere storture ormai prassi consolidata, che consideravano l’autotrasporto l’ di una catena su cui scaricare le inefficienze del comparto logistico, chiedendo allo stesso tempo prestazioni elevate e costi bassi. Tempi di pagamento: rafforzati per superare ritardi cronici che penalizzavano le imprese e i lavoratori dell’autotrasporto.

Queste norme sono immediatamente applicabili ed efficaci e, per precisa volontà del legislatore, non derogabili dall’autonomia contrattuale delle parti, a conferma dell’obiettivo politico di riportare equilibrio e legalità nel comparto.

Sicurezza e dignità dei lavoratori dell’autotrasporto

La situazione precedente era insostenibile ed incompatibile con la sottoscrizione dei CCNL e degli accordi collettivi di lavoro, con i protocolli di legalità e sicurezza per i lavoratori e gli autisti, con la sicurezza stradale e con il rispetto delle normative sociali.

L’applicazione corretta della legge significa:

garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell’autotrasporto;

dei lavoratori dell’autotrasporto; rispettare i tempi di guida e di riposo previsti dalla normativa sociale;

previsti dalla normativa sociale; evitare che le inefficienze logistiche ricadano su camionisti e imprese ;

; ristabilire un corretto equilibrio contrattuale e restituire dignità al comparto.

Le norme approvate vanno considerate un tassello fondamentale nella costruzione di una relazione di filiera in cui tutti i soggetti vengano valorizzati, a partire dagli autotrasportatori, che sono coloro i quali garantiscono la mobilità delle merci e l’approvvigionamento e il rifornimento delle industrie, dei siti produttivi, delle logistiche e dei centri di distribuzione di qualsiasi tipologia merceologica.

L’appello di Confartigianato Trasporti

Confartigianato Trasporti ribadisce che le nuove norme devono essere considerate una grande conquista sindacale a tutto vantaggio della regolarità del mercato, della tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale e sociale. Per questo invita committenti, piattaforme e centri di distribuzione a impegnarsi nella piena applicazione delle regole, senza scorciatoie o interpretazioni distorte.

Solo il rispetto della legge può garantire un corretto equilibrio contrattuale, la tutela dei lavoratori, la sicurezza stradale e dignità al settore dell’autotrasporto.

