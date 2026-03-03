CAMION

Il settore dei trasporti interviene sul nuovo bilancio dell’Unione europea. La richiesta è chiara: almeno 100 miliardi di euro per le infrastrutture nel prossimo ciclo del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF).

A firmare l’appello sono oltre 40 organizzazioni europee del comparto, coordinate dall’IRU. La lettera è stata inviata agli Stati membri e alla Commissione europea mentre sono in corso i negoziati sul futuro quadro finanziario pluriennale (QFP).

Secondo i firmatari, le risorse attuali non bastano. Con gli stanziamenti disponibili è difficile sostenere in modo coerente competitività, transizione climatica e sicurezza.

Il settore dei trasporti chiede più fondi per il CEF

Il CEF finanzia infrastrutture con impatto diretto sul mercato unico, in particolare i collegamenti tra più Paesi. Negli ultimi anni, però, le domande di finanziamento hanno superato le risorse disponibili.

Questo squilibrio ha lasciato senza finanziamento diversi progetti strategici, in particolare lungo i corridoi transfrontalieri.

Per questo viene chiesto un aumento significativo nel prossimo bilancio: 100 miliardi di euro per garantire continuità degli investimenti, maggiore capacità e modernizzazione della rete europea.

Per le organizzazioni firmatarie, la discussione sul QFP rappresenta un passaggio decisivo. Senza un rafforzamento del CEF, sostengono, l’Europa rischia di non disporre delle infrastrutture necessarie per sostenere crescita economica, decarbonizzazione e resilienza.

La richiesta di 100 miliardi mira a garantire:

maggiore connettività tra Stati membri

potenziamento delle infrastrutture strategiche

sviluppo coordinato dei corridoi europei

resilienza della rete dei trasporti

Perché il settore dei trasporti considera strategico il prossimo QFP

Il settore dei trasporti evidenzia che il prossimo bilancio pluriennale dell’UE sarà determinante per allineare ambizione politica e capacità finanziaria.

Gli investimenti richiesti riguardano in particolare:

infrastrutture per veicoli a emissioni zero

reti a duplice uso, civile e militare

aumento delle aree di parcheggio sicure

digitalizzazione e infrastrutture intelligenti

Secondo i promotori dell’appello, senza un rafforzamento del CEF non sarà possibile sostenere pienamente la competitività economica europea né raggiungere gli obiettivi climatici e di sicurezza.

Il settore dei trasporti e le infrastrutture per la competitività europea

Il settore dei trasporti sostiene che infrastrutture moderne e adeguatamente finanziate rappresentano la base per il funzionamento del mercato unico e per la stabilità delle catene di approvvigionamento.

La decisione sul prossimo stanziamento del CEF sarà quindi centrale per definire il ruolo delle infrastrutture nel futuro sviluppo economico dell’Unione europea.

