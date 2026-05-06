Sconto pedaggi in autostrada: incentivi UE per rimorchi a basse emissioni
Possibili riduzioni per rimorchi efficienti e veicoli a basse emissioni fino al 2031
La commissione Trasporti (Tran) del Parlamento europeo ha adottato il mandato negoziale sulla revisione delle norme Ue sui pedaggi stradali.
Testo approvato con 31 voti favorevoli, 10 contrari e un’astensione. Ora il passaggio in plenaria, necessario per avviare il confronto con Consiglio e Commissione.
Pedaggi autostradali, cosa cambia
Il mandato interviene sulla struttura dei pedaggi autostradali, rafforzando il legame con le emissioni dei mezzi pesanti. Tra gli elementi considerati entrano anche rimorchi e semirimorchi.
Non producono emissioni dirette. Ma incidono sui consumi del veicolo nel suo complesso. E quindi sulle emissioni.
Sconti per camion con rimorchi efficienti
Su questo punto, i deputati propongono di consentire agli Stati membri di ridurre i pedaggi per camion e autobus che utilizzano rimorchi efficienti dal punto di vista energetico.
L’indicazione è di tenere conto dell’effetto del rimorchio sul consumo complessivo del mezzo, e non solo delle emissioni del veicolo trainante.
Riduzioni fino al 75% per i veicoli a basse emissioni
Spazio anche ai veicoli a basse emissioni. La diffusione dei mezzi pesanti a zero emissioni procede più lentamente del previsto. Da qui l’ipotesi di una fase intermedia.
Gli Stati membri che già esentano dai pedaggi i veicoli a zero emissioni potranno applicare una riduzione fino al 75% anche a quelli a basse emissioni, fino al 30 giugno 2031. Tra questi rientrano i veicoli con estensore di autonomia installato di fabbrica.
Refrigerazione elettrica e trasporto merci
Il testo cita anche le unità di refrigerazione elettrificate per il trasporto. Sistemi a batteria o plug-in che sostituiscono i motori diesel utilizzati per il raffreddamento.
Per questi veicoli, gli Stati membri potranno prevedere riduzioni proporzionate dei pedaggi e delle tariffe d’uso.
Allineamento con gli obiettivi sulle emissioni
Il mandato interviene anche su questo fronte. L’indicazione è di avvicinare le regole sui pedaggi stradali a quelle sui target di riduzione della CO₂ per camion e autobus.
Queste norme entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, nell’ambito delle politiche dell’Unione europea. Ora la parola passa alla plenaria. Dopo il via libera, partirà il confronto con Consiglio e Commissione.
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