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Lo sciopero trasporto merci e logistica rientra nei servizi pubblici essenziali per le attività legate ai beni di prima necessità. La decisione è stata presa l’11 marzo dalla Commissione di Garanzia.

Il settore della logistica viene quindi considerato essenziale per l’approvvigionamento dei beni di prima necessità. Di conseguenza, gli scioperi dovranno rispettare la legge 146/90, a partire dai tempi di preavviso.

Sciopero trasporto merci e logistica: perché cambia la normativa

La Commissione ha motivato la scelta con il ruolo strategico del settore. La logistica incide direttamente su produzione, distribuzione e servizi.

Uno sciopero trasporto merci e logistica può avere effetti immediati su imprese e cittadini. Per questo motivo vengono applicate regole più rigide, previste per i servizi pubblici essenziali.

L a reazione dei sindacati

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno espresso una netta contrarietà. La posizione è contenuta in una nota congiunta.

Le organizzazioni criticano la scelta di applicare la legge 146 a tutto il settore. Secondo i sindacati, la decisione “ribalta completamente quanto formulato nei quasi 30 anni di attività”.

Viene inoltre chiesto il ripristino delle regole previste dal CCNL. I sindacati hanno anche avanzato una richiesta di incontro con la Commissione.

La posizione di Confetra

Confetra ha accolto positivamente la delibera. La Confederazione ritiene corretta la qualificazione del settore come servizio essenziale.

Il presidente Carlo De Ruvo ha dichiarato che la decisione rappresenta un punto di equilibrio tra il diritto di sciopero e la tutela della collettività. Secondo Confetra, la nuova disciplina garantisce continuità a un servizio fondamentale.

Sciopero trasporto merci e logistica: cosa cambia ora

Si apre una nuova fase. Le regole diventano più stringenti e il settore assume un ruolo ancora più centrale.

Il confronto tra istituzioni e sindacati resta aperto. Nei prossimi mesi si valuteranno gli effetti concreti della decisione.

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