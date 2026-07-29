Lo sciopero camionisti dipendenti autotrasporto e logistica è stato proclamato dalla Federazione Autisti Operai, FAO Cobas, dalle ore 00:00 del 10 agosto alle ore 24:00 del 14 agosto 2026. L’astensione avrà quindi una durata complessiva di 120 ore e interesserà il personale viaggiante del trasporto merci su mezzi pesanti.

La proclamazione riguarda i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni. Sono indicati, in particolare, i lavoratori inquadrati nelle categorie A3, B3, C3, D2, E2, F2, terzo livello e terzo livello super, oltre al personale viaggiante impiegato nei settori sottoposti alla legge 146 del 1990.

Chi aderisce allo sciopero camionisti dipendenti autotrasporto e logistica

FAO Cobas dichiara di rappresentare oltre duemila lavoratori occupati in numerose aziende del settore.

Lo sciopero è rivolto al personale viaggiante dipendente. Il documento non estende la proclamazione agli autotrasportatori autonomi o, in generale, a tutti gli addetti delle imprese di logistica.

Le richieste avanzate da FAO Cobas

Tra le principali rivendicazioni figura il riconoscimento della rappresentanza sindacale di FAO Cobas nelle trattative per la firma e il rinnovo del CCNL di settore.

La federazione chiede inoltre l’eliminazione delle deroghe relative alla durata dell’orario di lavoro e il ritorno alle 39 ore settimanali previste dalla precedente disciplina contrattuale. Viene contestata anche la possibilità di applicare unilateralmente sistemi di forfettizzazione del lavoro straordinario.

Orari di lavoro, tachigrafo e sanzioni

Lo sciopero camionisti dipendenti autotrasporto e logistica richiama anche il rispetto dei limiti previsti dal decreto legislativo 234 del 2007. Secondo la federazione, la durata media settimanale non dovrebbe superare le 48 ore calcolate su quattro mesi, con la possibilità di arrivare a 60 ore soltanto nel rispetto della stessa media.

FAO Cobas domanda controlli sul corretto utilizzo del tachigrafo e l’applicazione delle sanzioni alle imprese nei casi previsti dalla normativa. Chiede inoltre che determinate multe contestate agli autisti durante il servizio siano poste a carico dell’azienda senza possibilità di rivalsa sul lavoratore.

Retribuzione e diritti sindacali

La proclamazione comprende richieste di aumento della retribuzione, riconoscimento dell’inizio del turno dalla sede di lavoro e piena applicazione dei diritti sindacali. FAO Cobas sollecita infine l’apertura di un tavolo di confronto sulla disciplina del lavoro nel settore dell’autotrasporto.