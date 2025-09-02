CAMION

Lo sciopero di camionisti e autotrasporto in Bosnia Erzegovina ha paralizzato l’intero settore dell’autotrasporto. Le strade principali e quasi tutte le frontiere del Paese sono bloccate da migliaia di tir e mezzi pesanti in sciopero.

La protesta degli autotrasportatori sta creando caos strade chiuse, traffico bloccato, fermi ai valichi di frontiera con Croazia e Serbia e ritardi pesanti nelle forniture di merci e beni essenziali.

Sciopero camionisti e autotrasporto in crisi

Il settore dell’autotrasporto bosniaco denuncia da tempo condizioni di lavoro insostenibili. Lo sciopero camionisti nasce proprio da queste difficoltà, tra cui:

discriminazioni subite nell’Unione Europea con restrizioni sui tempi di soggiorno;

mancato rispetto di accordi siglati con le autorità;

arresto della digitalizzazione delle procedure;

coordinamento insufficiente nelle ispezioni;

tensioni bilaterali irrisolte con Croazia e Serbia;

tassazione eccessiva che grava sull’ autotrasporto ;

; mancanza di sconti sui pedaggi autostradali;

lungaggini doganali e controlli lenti alle frontiere.

Secondo il consorzio Logistika BiH, che copre il 93% del traffico merci nazionale, lo sciopero camionisti continuerà finché non arriveranno risposte concrete dal governo.

Strade e frontiere chiuse dallo sciopero camionisti

Gli effetti dello sciopero camionisti si fanno sentire in tutte le principali città: Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Zenica, Doboj, Travnik e Mostar. I blocchi dei tir hanno reso impraticabili strade già limitate a due corsie, mettendo in difficoltà camionisti e automobilisti.

Ai valichi di frontiera con Croazia e Serbia, la situazione per l’autotrasporto è ancora più grave. I camion in sciopero impediscono i normali controlli alla frontiera, paralizzando l’autotrasporto internazionale e ostacolando le catene di approvvigionamento. Il rischio è che i ritardi nelle forniture si trasformino in carenze di beni nei centri urbani.

Richieste degli autotrasportatori

I camionisti che partecipano allo sciopero hanno annunciato che i blocchi continueranno fino al soddisfacimento delle loro richieste. Gli autotrasportatori chiedono:

parità di trattamento con i colleghi europei;

riduzione della pressione fiscale che pesa sull’ autotrasporto ;

; modernizzazione delle procedure doganali;

accordi bilaterali più solidi con Croazia e Serbia;

sconti sui pedaggi per rendere competitivo il trasporto merci.

Per i camionisti, senza interventi concreti, l’autotrasporto bosniaco rischia di perdere competitività e di collassare.

Un settore strategico fermato dallo sciopero camionisti

In Bosnia Erzegovina oltre il 90% delle merci viaggia su gomma. Questo rende l’autotrasporto un settore vitale per l’economia nazionale. Lo sciopero camionisti mette in luce i problemi del sistema: mancanza di autostrade, infrastrutture arretrate, controlli lenti e rapporti tesi con i Paesi confinanti.

Continua a leggere: Logistica: opportunità e rischi dell’innovazione nell’indagine USB e CNEL