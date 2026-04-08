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Ecco cosa sta succedendo: aumento dei costi fino a 9.000 euro annui per veicolo e imprese sempre più in difficoltà

Lo sciopero dell’autotrasporto è ormai una minaccia concreta per l’Italia. A lanciare l’allarme è UNATRAS. Il settore del trasporto merci è vicino al collasso. Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese. Gli effetti sull’economia nazionale rischiano di essere pesanti.

Autotrasporto al collasso: l’allarme UNATRAS sul caro carburante

Secondo UNATRAS, il prezzo del gasolio ha superato stabilmente i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate in autostrada. Un livello ormai insostenibile per le imprese.

L’associazione denuncia un aumento dei costi fino a 9.000 euro annui per ogni veicolo pesante, una situazione che costringe molte aziende a lavorare in perdita e che sta progressivamente espellendo dal mercato migliaia di operatori.

Sciopero autotrasportato: UNATRAS verso il fermo nazionale

Il rischio di uno sciopero nazionale degli autotrasportatori è sempre più concreto. UNATRAS convoca il Comitato Esecutivo il 17 aprile a Roma. Verranno valutate azioni di protesta, incluso il fermo dei servizi.

Le misure del Governo non funzionano. Il taglio delle accise di 20 centesimi? Non è bastato. Gli aumenti del carburante lo hanno annullato. Il risultato è semplice. I costi restano troppo alti. E la situazione continua a peggiorare.

Di conseguenza, le misure risultano di fatto inefficaci.

Le richieste di UNATRAS al Governo

Per evitare lo sciopero dell’autotrasporto, UNATRAS chiede interventi urgenti e concreti:

Attuazione del credito d’imposta da 100 milioni di euro

Introduzione di ristori economici per compensare i rincari

Sostegno alla liquidità delle imprese

Rimborsi accise immediati

Provvedimenti normativi efficaci e tempestivi

Secondo UNATRAS, senza queste misure il fermo nazionale sarà inevitabile.

Conseguenze dello sciopero autotrasporto in Italia

Uno sciopero nazionale degli autotrasportatori, come paventato da UNATRAS, avrebbe effetti immediati e pesanti:

Blocchi nella distribuzione delle merci

Scaffali vuoti nei supermercati

Aumento dei prezzi al consumo

Difficoltà per la produzione industriale

Impatti sull’export e sull’intera filiera logistica

Il trasporto su gomma è infatti un pilastro dell’economia italiana.

UNATRAS: “Senza risposte, fermo inevitabile”

Serve un cambio di rotta immediato. Il settore sarà costretto a fermarsi per difendere la propria sopravvivenza.

Lo sciopero autotrasporto 2026 non è più una semplice ipotesi, ma uno scenario sempre più realistico. E le decisioni del 17 aprile potrebbero segnare un punto di svolta per tutto il sistema logistico italiano.

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