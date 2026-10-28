CAMION

Dallo sciopero degli autotrasportatori al nuovo Decreto Autotrasporto 2026, il settore dei trasporti affronta una fase di forte pressione.

Tra camion fermi, consegne da riprogrammare e costi operativi da contenere, recuperare i margini dopo un’interruzione diventa fondamentale. E l’intelligenza artificiale può offrire un supporto concreto alle imprese.

Quando uno sciopero ferma i camion, non si interrompe soltanto una consegna. A risentirne è l’intera catena dei trasporti, dagli approvvigionamenti alla distribuzione commerciale. E anche quando i mezzi tornano a circolare, le conseguenze economiche possono continuare a pesare sulle imprese.

Lo sciopero degli autotrasportatori e il blocco delle consegne di ottobre hanno messo in difficoltà il trasporto merci su strada, soprattutto nelle regioni del Sud Italia.

Camion fermi, ritardi nelle forniture e scaffali vuoti nei supermercati hanno mostrato quanto rapidamente una protesta possa ripercuotersi sull’intera catena logistica.

Le mobilitazioni, nate dalle difficoltà economiche denunciate dagli operatori del settore, hanno riportato al centro dell’attenzione la sostenibilità delle imprese e la vulnerabilità di un comparto nel quale anche un’interruzione temporanea può compromettere la programmazione dei viaggi.

Con la sospensione di diverse proteste e la progressiva rimozione dei blocchi, la circolazione dei mezzi pesanti ha iniziato a riprendere.

Ma il ritorno alla normalità non è necessariamente immediato. Le aziende devono gestire consegne arretrate, trasporti da riprogrammare e costi operativi che continuano a pesare sui bilanci.

Perché il problema non è soltanto quanto costa fermare una flotta, ma anche quanto costa rimetterla in movimento.

Decreto Autotrasporto 2026: le nuove misure dopo lo sciopero

Una risposta alle difficoltà del settore dei trasporti dopo lo sciopero è arrivata con il decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026. Pubblicato in GU ed entrato in vigore il 24 ottobre.

Il Decreto Autotrasporto introduce nuove misure di sostegno economico per le imprese. Con particolare attenzione alla liquidità e all’impatto dei costi di esercizio.

Tra Il decreto prevede nuove risorse per il credito d’imposta sul gasolio. Consente anche di sospendere temporaneamente alcuni canoni di leasing dei veicoli, alle condizioni stabilite dalla legge. Introduce inoltre disposizioni sul peso del costo del carburante nei contratti di trasporto.

L’obiettivo è dare un sostegno economico alle imprese. I costi di esercizio pesano sempre di più sui bilanci e possono mettere a rischio la continuità delle attività.

Le misure rispondono ad alcune delle difficoltà che hanno alimentato lo sciopero degli autotrasportatori. Non risolvono, però, i problemi causati dai blocchi. Le aziende devono ancora recuperare le consegne arretrate, riprogrammare i viaggi e sostenere i costi della ripartenza.

Per le imprese, infatti, resta la necessità di recuperare le consegne, riorganizzare i trasporti e contenere le spese necessarie per tornare alla normale attività.

Dopo lo sciopero, al MIT si torna a parlare dei costi dei trasporti

I blocchi si sono progressivamente allentati e le consegne hanno iniziato a riprendere. Le difficoltà economiche che hanno alimentato la protesta restano aperte.

l 27 ottobre si è tenuta al MIT la prima riunione del Tavolo Trasporto e Logistica, presieduta dal viceministro Edoardo Rixi. Hanno partecipato le associazioni degli autotrasportatori, i rappresentanti della committenza e gli operatori del settore.

Si è parlato soprattutto dei costi che pesano sulle imprese di autotrasporto, dal carburante alla remunerazione dei servizi. Tra i temi affrontati anche la revisione degli incentivi, la digitalizzazione della logistica e il miglioramento delle condizioni contrattuali.

L’incontro non ha portato a nuovi accordi economici, ma ha aperto un confronto permanente. Le difficoltà che hanno alimentato lo sciopero, infatti, non scompaiono con la fine dei blocchi.

Nel frattempo, le aziende devono recuperare le consegne arretrate e riorganizzare i viaggi. Tutto questo richiede tempo e può comportare ulteriori costi. Anche quando i camion tornano a circolare, quindi, il ritorno alla normalità non è immediato.

Sciopero e blocco dei trasporti: quanto costano alle imprese gli imprevisti

Quando un camion rimane fermo a causa di uno sciopero, le conseguenze non si limitano al ritardo della singola consegna.

Un’interruzione dei trasporti può modificare l’organizzazione dei viaggi successivi, rendere necessario riprogrammare più tratte e complicare il coordinamento tra mezzi, conducenti e clienti.

Una volta terminato uno sciopero, recuperare le attività arretrate può richiedere un ulteriore sforzo organizzativo. Occorre rivedere i programmi, rispettare i tempi di guida e riposo. Gestire percorsi con condizioni differenti da quelle inizialmente previste.

A queste difficoltà si aggiungono le variabili che caratterizzano il trasporto su strada. Fattori che possono incidere sui consumi dei veicoli e modificare il costo effettivo di un viaggio.

Due tratte della stessa lunghezza, ad esempio, possono richiedere quantità di carburante differenti. E anche un percorso già conosciuto può comportare consumi diversi a seconda delle condizioni nelle quali viene affrontato.

Per una flotta composta da numerosi camion, piccole inefficienze ripetute nel tempo possono trasformarsi in una voce di costo significativa.

Il problema assume particolare rilevanza dopo uno sciopero o un blocco delle consegne. Le imprese di trasporto devono recuperare le attività sospese senza compromettere ulteriormente i propri margini economici.

Il prezzo degli imprevisti, quindi, non si misura soltanto nelle ore di fermo o nelle consegne rinviate, ma anche nelle inefficienze che possono accompagnare la ripresa dei trasporti.

Pianificazione intelligente: come recuperare i costi dopo uno sciopero

Nessuna tecnologia può impedire uno sciopero o garantire la circolazione dei mezzi quando le strade sono bloccate. Ma quando il trasporto riprende, poter contare su strumenti capaci di prevedere i consumi e ottimizzare i viaggi può aiutare le imprese a contenere ulteriori inefficienze.

Una pianificazione tradizionale considera principalmente destinazioni, distanze e tempi di percorrenza. Una pianificazione energeticamente intelligente aggiunge un elemento fondamentale: la previsione di quanta energia servirà realmente per completare il viaggio.

Questo significa poter valutare in anticipo come le caratteristiche del percorso, le condizioni meteorologiche e il carico influenzeranno le prestazioni del camion.

E soprattutto significa poter intervenire anche durante la guida, quando accelerazioni, velocità e comportamento del veicolo possono fare la differenza sui consumi.

Per chi deve riprogrammare i trasporti dopo uno sciopero o un blocco delle consegne, disporre di queste informazioni può diventare particolarmente utile: i viaggi arretrati devono comunque essere effettuati, ma è possibile cercare di ridurne il costo energetico.

Non si tratta di recuperare automaticamente le perdite generate dallo sciopero, ma di intervenire su una componente concreta delle spese operative.

Ridurre i consumi dei trasporti necessari alla ripartenza significa contenere i costi aggiuntivi, recuperando almeno una parte dell’efficienza compromessa dall’interruzione.

È proprio su questo principio che si basa la tecnologia sviluppata da MinervaS.

MinervaS: l’intelligenza artificiale riduce i consumi dei camion

MinervaS, scale-up tecnologica italiana specializzata nell’ottimizzazione energetica dei veicoli, ha sviluppato enaide, un co-pilota intelligente progettato per aiutare le flotte a ridurre consumi, emissioni e costi operativi.

La tecnologia utilizza algoritmi proprietari, modelli matematici e tecniche di machine learning. Analizza le condizioni del viaggio e individua come ridurre il carburante necessario a percorrere una tratta.

Il sistema considera informazioni relative al veicolo, al carico, alla conformazione della strada, al traffico e alle condizioni meteorologiche, trasformandole in indicazioni utili per migliorare l’efficienza dei trasporti.

Il funzionamento di enaide accompagna il viaggio in tre momenti fondamentali.

Prima della partenza, il sistema prevede i consumi energetici e le emissioni di CO₂, consentendo di valutare l’efficienza del viaggio prima che il camion si metta in movimento.

Durante il percorso, enaide fornisce al conducente suggerimenti personalizzati in tempo reale, individuando velocità e accelerazioni più efficienti in base alle condizioni effettive di guida.

Al termine del viaggio, mette a disposizione del fleet manager dati e report per analizzare consumi, emissioni e stile di guida, individuando possibili margini di miglioramento.

La differenza rispetto ai tradizionali sistemi di monitoraggio è sostanziale: non si limita a registrare quanto carburante viene consumato, ma utilizza modelli previsionali per contribuire a ridurre gli sprechi prima e durante il percorso.

Un approccio che può risultare utile anche quando un’impresa deve riorganizzare i propri trasporti dopo uno sciopero o un’interruzione, cercando di mantenere sotto controllo l’efficienza energetica delle percorrenze riprogrammate.

Consumi ridotti di oltre il 15%: il valore dell’efficienza per le flotte di camion

L’impatto potenziale di queste tecnologie emerge dai risultati ottenuti da MinervaS su flotte commerciali e industriali.

Secondo i dati, enaide ha consentito di ottenere risparmi medi di carburante superiori al 15% per flotta, con punte fino al 30% sui singoli veicoli.

Un vantaggio riguarda la possibilità di adottare la soluzione anche sui camion già in circolazione, senza dover necessariamente sostituire il parco mezzi.

enaide può inoltre essere integrato nei sistemi di fleet management tramite API, consentendo alle imprese di affiancare le funzionalità di ottimizzazione energetica agli strumenti già utilizzati per la gestione delle flotte.

Per gli operatori del trasporto merci, questo significa poter intervenire su una componente fondamentale dei costi operativi senza attendere necessariamente il rinnovo dei veicoli.

Un aspetto importante soprattutto nei periodi di maggiore pressione economica, quando scioperi, blocchi delle consegne e aumenti del costo del carburante rendono ancora più difficile mantenere sotto controllo le spese.

Inoltre, quando i risparmi energetici ottenuti soddisfano i requisiti di ammissibilità, misurazione e certificazione previsti dal GSE, possono sussistere le condizioni per accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi, offrendo alle imprese un’ulteriore opportunità di valorizzazione dell’efficienza. L’accesso al meccanismo richiede comunque la verifica delle condizioni previste per il singolo progetto.

Sciopero autotrasporto e ripartenza: il margine dei trasporti passa dall’efficienza

Le recenti proteste degli autotrasportatori e il blocco delle consegne hanno evidenziato quanto il settore dei trasporti sia esposto a eventi capaci di interrompere rapidamente la continuità operativa.

Il nuovo Decreto Autotrasporto 2026 interviene su alcune delle difficoltà economiche che hanno alimentato la mobilitazione, mentre il confronto tra istituzioni e rappresentanze del settore resta determinante per affrontare le criticità strutturali.

Per le imprese, tuttavia, la sostenibilità dell’attività dipende anche dalla capacità di controllare le variabili sulle quali è possibile intervenire direttamente.

Non tutti gli imprevisti possono essere previsti o evitati. Uno sciopero può bloccare temporaneamente i camion, ritardare le consegne e costringere le aziende a rivedere l’organizzazione dei trasporti.

Ma una maggiore conoscenza dei consumi, la possibilità di ottimizzare la guida e l’analisi delle prestazioni dei veicoli permettono di affrontare i viaggi con strumenti più evoluti.

In questa prospettiva, soluzioni come enaide di MinervaS possono contribuire a rendere più efficiente la gestione quotidiana delle flotte, anche quando i programmi devono essere modificati a causa di un’interruzione.

Uno sciopero può fermare i camion, ma quando il trasporto riprende, ogni chilometro percorso in modo più efficiente può contribuire a contenere il costo della ripartenza.