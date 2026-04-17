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Protesta per caro carburante e mancanza di ristori, con rischi per logistica, imprese e distribuzione merci

Sciopero dell’autotrasporto deciso. Il settore si ferma. E il rischio è immediato: bloccare la logistica del Paese. Il Comitato Esecutivo di UNATRAS, riunito a Roma, ha proclamato il fermo nazionale dei servizi e di tutte le attività di trasporto. Le date saranno definite a breve, nel rispetto del codice di autoregolamentazione.

Sciopero autotrasporto: perché si arriva al fermo

La decisione è netta. Ed è considerata inevitabile. I costi del carburante sono fuori controllo. Le imprese non riescono più a sostenere le spese. In molti casi, lavorare significa perdere denaro.

Il settore ha lanciato segnali per mesi. Ha chiesto interventi. Ha sollecitato un confronto. Ma, secondo UNATRAS, il Governo non ha dato risposte adeguate.

Misure insufficienti e settore in difficoltà

Gli interventi adottati finora non bastano. Non coprono l’aumento dei costi. Non garantiscono continuità alle imprese. Anzi, in alcuni casi hanno penalizzato il trasporto professionale. Proprio quello che assicura stabilità alla filiera logistica.

I numeri spiegano la portata del problema: 100.000 imprese e 500.000 lavoratori coinvolti.

Prezzo gasolio oltre 2 euro: autotrasportatori pronti allo sciopero

Sciopero autotrasporto e impatti sull’economia

Il fermo avrà effetti immediati. Distribuzione rallentata. Forniture a rischio. Pressione sulle filiere industriali. Senza trasporto merci, il sistema si blocca. Dalla grande distribuzione alla produzione. Fino alle esportazioni.

Le richieste di UNATRAS

Le richieste sono precise. E urgenti.

Attuazione del credito d’imposta già previsto

Ristori sul carburante: 200 euro ogni 1000 litri di gasolio

Sospensione di imposte e contributi

Applicazione delle norme esistenti

Aiuti temporanei a livello europeo

Mobilitazione e prossimi passi

UNATRAS chiede compattezza. Le proteste isolate devono confluire in un’unica azione coordinata. Nel rispetto delle regole. Lo sciopero dell’autotrasporto diventa così uno strumento di pressione istituzionale. Non una scelta simbolica, ma operativa.

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