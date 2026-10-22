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Il decreto autotrasporto è atteso oggi, 22 ottobre, all’esame del Consiglio dei ministri. Il Governo prepara nuove misure per sostenere le imprese di trasporto merci colpite dal caro gasolio.

Tra gli interventi annunciati figurano ristori, risorse economiche per gli autotrasportatori e misure per i piccoli operatori. Ecco cosa sappiamo finora del decreto, quali aiuti sono previsti e quando potrebbero arrivare.

Gli autotrasportatori bloccano ancora strade e svincoli nel Sud Italia, mentre Giorgia Meloni porta la crisi a Palazzo Chigi.

Giovedì 22 ottobre il Consiglio dei ministri esaminerà un decreto legge con interventi per il settore e nuove risorse destinate all’agricoltura. L’annuncio arriva nella serata di mercoledì 21 ottobre, dopo giorni di trattative e code, con le merci ferme e i rifornimenti sempre più difficili in alcune zone.

Autotrasportatori, cosa sappiamo del decreto autotrasporto

Il decreto autotrasporto dovrà mettere nero su bianco gli impegni presi dal governo con le associazioni. Matteo Salvini, dopo gli incontri di martedì, ha parlato di 480 milioni di euro da sbloccare subito e di un pacchetto che potrebbe superare il miliardo. Restano però da conoscere il testo definitivo, i criteri per accedere agli aiuti e soprattutto il calendario effettivo dei pagamenti.

Il nodo è il costo del gasolio, che pesa sui margini di chi trasporta ogni giorno alimenti, medicinali e materie prime. Le associazioni hanno aperto alla ripresa della circolazione, ma non tutti i gruppi presenti ai presidi hanno accettato di fermare la protesta.

Decreto autotrasporto, Mit: nuovi aiuti, attenzione ai mezzi più piccoli

Nuovi interventi a sostegno dell’autotrasporto sono attesi in Consiglio dei ministri, con particolare attenzione ai piccoli operatori e a chi è rimasto escluso dalle misure previste dalla normativa europea.

Dopo gli incontri, su espressa richiesta del ministro Matteo Salvini e del vice ministro Edoardo Rixi, il MIT sta lavorando senza sosta per mettere a punto ulteriori provvedimenti a sostegno del settore, alle prese con il caro carburanti.

Tra le misure già individuate figurano ristori per il caro gasolio, sospensione dei canoni di leasing e digitalizzazione della lettera di vettura. Il lavoro prosegue ora per garantire risposte concrete soprattutto ai cosiddetti padroncini e tutelare la regolarità del mercato.

Blocchi dei tir, identificazioni e denunce

La tensione resta alta soprattutto tra Campania, Puglia e Calabria. Secondo i dati comunicati dal Viminale, i controlli hanno portato a 1.339 identificazioni, 71 denunce e 242 sanzioni amministrative. Il ministro Adolfo Urso ha spiegato alla Camera che le verifiche serviranno anche a rimuovere i presidi che impediscono il passaggio dei mezzi pesanti.

In Campania, intanto, le forze dell’ordine hanno scortato 500 mezzi per permettere carichi e scarichi: un intervento eccezionale che mostra quanto sia complicato, oggi, far arrivare le merci a destinazione.

Il governo distingue le rivendicazioni della categoria dai blocchi stradali. Per gli operatori che continuano a lavorare, però, il problema è immediato: riuscire a raggiungere magazzini, mercati e punti vendita.

Autotrasportatori, l’impatto su imprese e supermercati

Le conseguenze si vedono già nelle consegne. Gli industriali di Campania e Puglia segnalano difficoltà pesanti, mentre in alcune aree supermercati e ospedali devono fare i conti con approvvigionamenti complicati. Problemi di carburante sono stati segnalati anche negli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria.

Adesso l’attenzione è tutta sul Consiglio dei ministri. Il decreto è atteso, non ancora approvato: saranno misure, tempi e risorse effettivamente disponibili a dire se la protesta degli autotrasportatori potrà davvero rientrare.