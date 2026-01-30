CAMION

Pensato per contesti logistici con carichi e configurazioni operative variabili

Schmitz Cargobull amplia la gamma dry freight con l’S.BO MULTI, un semirimorchio pensato per contesti operativi in cui il tipo di carico cambia spesso e le configurazioni standard mostrano tutti i loro limiti. Il progetto si rivolge a chi lavora ogni giorno tra distribuzione, logistica industriale e supply chain complesse, dove flessibilità e rapidità di adattamento contano quanto la robustezza del mezzo.

Nelle catene di trasporto attuali, sempre meno lineari, la rigidità costruttiva diventa un freno. Da qui la scelta di puntare su un veicolo capace di seguire l’evoluzione dei flussi logistici, senza richiedere soluzioni dedicate o compromessi operativi..

Semirimorchio Schmitz Cargobull per merci secche: flessibilità operativa

L’S.BO MULTI si inserisce nella gamma Schmitz Cargobull dedicata al trasporto di merci secche, ampliandone in modo significativo le possibilità applicative. Il semirimorchio è progettato per gestire merci pallettizzate, collettame, capi appesi, componenti automotive e carichi voluminosi, risultando particolarmente adatto a centri logistici, piattaforme distributive e stabilimenti produttivi.

La possibilità di adattare rapidamente la configurazione interna consente di ridurre i tempi di fermo e migliorare l’efficienza operativa, soprattutto nei contesti in cui le tipologie di carico cambiano frequentemente.

Semirimorchio dry freight con sistema double-decker e piastre keyhole

Elemento distintivo del semirimorchio S.BO MULTI è il sistema double-decker integrato con piastre keyhole, progettato per massimizzare l’utilizzo del volume interno. Le guide in alluminio permettono l’introduzione di un secondo livello di carico, consentendo il trasporto fino a 33 pallet Euro aggiuntivi rispetto a una configurazione tradizionale.

Le piastre keyhole distribuite lungo la cassa permettono un fissaggio del carico flessibile e preciso, supportando diversi sistemi di ancoraggio come traverse di bloccaggio, barre appendiabiti, cinghie e reti. Una soluzione pensata per semplificare le operazioni di carico e migliorare la sicurezza durante il trasporto.

Struttura del semirimorchio e resistenza nel tempo

Dal punto di vista costruttivo, l’S.BO MULTI adotta pareti laterali in acciaio a doppio guscio con montanti rinforzati. La separazione delle funzioni strutturali consente una migliore distribuzione delle sollecitazioni e una maggiore stabilità complessiva del semirimorchio.

L’impiego di piastre keyhole zincate contribuisce ad aumentare la resistenza alla corrosione rispetto alle soluzioni verniciate, riducendo l’usura nel lungo periodo. Anche i rinforzi dei punti di ancoraggio sono progettati per mantenere elevate prestazioni strutturali in condizioni di utilizzo intensivo.

Modularità del semirimorchio Schmitz Cargobull e configurazioni disponibili

Come parte del sistema modulare dry freight, l’S.BO MULTI utilizza componenti collaudati della gamma Schmitz Cargobull, tra cui la parete frontale in alluminio, il tetto isolato e i profili di collegamento in acciaio che uniscono le diverse parti della cassa.

Per la chiusura posteriore sono disponibili porte in alluminio oppure una porta avvolgibile, soluzione particolarmente indicata per operazioni di carico e scarico frequenti. La configurazione del semirimorchio può essere ulteriormente completata con guide double-decker aggiuntive e protezioni inferiori antiurto in acciaio o alluminio.

Semirimorchio certificato XL: telaio e telematica di bordo

La cassa del semirimorchio S.BO MULTI è certificata secondo la normativa DIN EN 12642 Codice XL, con una portata utile di 27.000 kg, garantendo elevati standard di sicurezza del carico. Il telaio modulare imbullonato e zincato copre le applicazioni di trasporto standard, mentre per impieghi più gravosi è disponibile una versione rinforzata destinata ai mercati con masse complessive elevate.

Di serie è integrato il sistema telematico TrailerConnect®, che consente il monitoraggio dei dati del rimorchio e supporta una gestione più efficiente delle flotte, aspetto sempre più centrale nella logistica moderna.

Costi di esercizio del semirimorchio e sostenibilità operativa

L’S.BO MULTI è progettato per contenere i costi lungo l’intero ciclo di vita del veicolo.

Nel progetto dell’S.BO MULTI il tema dei costi operativi non è secondario. La struttura del semirimorchio consente interventi di riparazione con attrezzature standard e l’impiego di tecniche come incollaggio e rivettatura, soluzioni che aiutano a limitare i tempi di fermo e a mantenere elevata la disponibilità del veicolo all’interno della flotta.

Anche in fase produttiva le scelte vanno nella stessa direzione. L’adozione di processi alternativi alla saldatura tradizionale permette di contenere il fabbisogno energetico e di ridurre le emissioni di CO₂, un aspetto sempre più rilevante per il trasporto merci e per gli operatori attenti alla sostenibilità.

