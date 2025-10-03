CAMION

Nel 2026 aprirà ufficialmente Scania Milano Est, un centro all’avanguardia destinato a diventare il cuore dell’autotrasporto e della logistica nel nord Italia.

Con i suoi oltre 12.000 metri quadrati, il nuovo polo rappresenta un investimento strategico attraverso il quale Scania rafforza la propria presenza sul territorio, mettendo al centro sostenibilità, innovazione e servizi dedicati ai camionisti e alle aziende di trasporto.

Scania Milano Est: una sede progettata per i camionisti

Il nuovo complesso sarà molto più di un’officina. Scania Milano Est comprenderà un magazzino ricambi moderno e funzionale, un’area espositiva esterna dedicata ai mezzi pesanti, gli uffici di Scania Financial Services e una sala autisti attrezzata per le lunghe soste.

Non mancheranno spazi comuni come spogliatoi, mensa e ampi parcheggi, pensati per garantire comfort e praticità sia ai clienti sia ai collaboratori.

Con questa struttura, Scania dimostra ancora una volta la propria attenzione verso i camionisti, offrendo spazi ergonomici, ambienti moderni e servizi che rendono l’esperienza quotidiana più efficiente e sicura.

La sostenibilità secondo Scania

Un elemento centrale del progetto è la sostenibilità. Scania Milano Est sarà infatti una sede autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie all’installazione di pannelli solari di ultima generazione e a soluzioni costruttive che riducono al minimo i consumi.

Inoltre, il nuovo polo sarà predisposto per l’assistenza ai camion elettrici, con postazioni di ricarica interne ed esterne. Una scelta che conferma l’impegno di Scania verso un futuro dell’autotrasporto sempre più green e in linea con le esigenze ambientali.

“Scania Milano Est unisce sostenibilità, innovazione ed efficienza operativa, ma soprattutto è un luogo pensato per le persone. Con questa apertura rafforziamo la nostra rete in Italia, aumentando ulteriormente il nostro livello di servizio”, ha dichiarato Andrea Carolli, Direttore Rete Scania Italia.

Scania Financial Services al servizio dei clienti

Uno dei punti di forza di Scania Milano Est sarà la presenza degli uffici di Scania Financial Services, che offriranno consulenze personalizzate in ambito finanziario e assicurativo. L’obiettivo è quello di affiancare i clienti in ogni fase dell’acquisto, rendendo ogni investimento più sicuro e sostenibile.

“Questo è un luogo dove l’efficienza si coniuga con il benessere e dove la sostenibilità si traduce in soluzioni tecnologiche avanzate. Scania Financial Services gioca un ruolo fondamentale nell’offrire ai clienti strumenti concreti e affidabili”, ha spiegato Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Scania Italia.

A sua volta, Fabrizio Previdi, Direttore di Scania Financial Services Italia, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di iniziare a lavorare con la squadra di Scania Milano Est, un passo importante verso una collaborazione ancora più profonda con i clienti Scania di tutta Italia.”

Scania Milano Est: un hub strategico per il futuro del trasporto

Con l’apertura di Scania Milano Est, l’azienda non solo amplia la propria rete di assistenza, ma introduce un nuovo standard per l’autotrasporto italiano. La struttura diventerà un polo strategico per i camionisti e per le imprese che operano con i mezzi pesanti, garantendo servizi avanzati e un supporto completo, anche nei contesti più complessi come i controlli alle frontiere o le lunghe soste su strada.

Grazie a questo progetto, Scania ribadisce la propria leadership nel settore, rafforzando il legame con il territorio e offrendo soluzioni concrete per affrontare le sfide future della mobilità sostenibile.

