La Scania L-cab ha ottenuto cinque stelle nel programma Safer Trucks di Euro NCAP, il livello più alto previsto dalle valutazioni sulla sicurezza.

Scania L-cab: valutazione di eccellenza nei test Euro NCAP

Il modello sottoposto alle prove è una versione elettrica della cabina L, appartenente al segmento utility.

Parliamo di veicoli utilizzati ogni giorno per servizi urbani, dalla raccolta dei rifiuti alle attività municipali, in strade affollate e con presenza costante di utenti vulnerabili. In questo scenario la sicurezza del mezzo è un fattore chiave.

Nei test condotti da Euro NCAP, la Scania L-cab ha ottenuto cinque stelle, il punteggio massimo previsto dal programma Safer Trucks.

Visibilità e progettazione pensata per la città

La cabina L di Scania è una cabina a ingresso ribassato pensata per l’impiego urbano e per lavori professionali. La buona visibilità diretta permette all’autista di avere un controllo più immediato dell’area intorno al veicolo, un vantaggio soprattutto nel traffico cittadino.

Un contributo arriva anche dalla Scania City Door, studiata per facilitare l’accesso e ridurre l’ingombro in apertura, limitando il rischio di urti negli spazi ristretti.

Scania e i sistemi di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione

La Scania L-cab è dotata dei principali sistemi di sicurezza attiva, come la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di superamento della corsia con intervento sullo sterzo e il freno di emergenza laterale, pensato anche per individuare i ciclisti in fase di svolta.

Sul fronte della sicurezza passiva sono presenti airbag per il conducente e airbag laterali a tendina, insieme a una struttura della cabina progettata per offrire un buon livello di protezione in caso di urto.

Scania L-cab: un ambiente di lavoro sicuro, ergonomico e familiare

La combinazione tra facile salita e discesa, visibilità ottimale ed ergonomia avanzata rende la Scania L-cab un vero e proprio ambiente di lavoro sicuro. Inoltre, essendo completamente integrata nel sistema modulare Scania, gli autisti riconoscono immediatamente la disposizione dei comandi, con benefici concreti in termini di familiarità, efficienza operativa e comfort di guida.

La versatilità della cabina L la rende adatta a numerose applicazioni professionali, come ribaltabili, betoniere e attenuatori d’urto montati su camion (TMA), confermando la sua vocazione multiuso.

Scania conferma l’impegno per la sicurezza con le cinque stelle Euro NCAP

“In Scania, la sicurezza e i nostri clienti sono al primo posto, e il fatto che la nostra cabina L abbia ottenuto cinque stelle da Euro NCAP dimostra che trasformiamo il nostro impegno in azioni concrete”, afferma Lars Gustafsson, Responsabile Trucks di Scania. “Questo riconoscimento rappresenta una pietra miliare nella nostra ambizione a lungo termine di guidare il cambiamento verso una strada sicura e senza incidenti”.

Euro NCAP e il programma Safer Trucks

Euro NCAP è l’ente che in Europa si occupa delle valutazioni sulla sicurezza dei veicoli. Con Safer Trucks il focus è sui mezzi pesanti, analizzati in base ai sistemi di prevenzione e alla protezione in caso di incidente.

