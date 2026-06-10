CAMION

Fredrik Swartling guiderà Scania Italia dal 1° settembre 2026. A partire dal 1° settembre 2026, Fredrik Swartling assumerà la carica di Amministratore Delegato di Scania Italia, succedendo a Enrique Enrich, alla guida dell’azienda dal dicembre 2020. La nomina rappresenta un importante passaggio all’insegna della continuità e dello sviluppo per il costruttore svedese, impegnato nella trasformazione del settore dei trasporti verso soluzioni sempre più sostenibili, efficienti e orientate ai servizi.

L’arrivo di Fredrik Swartling alla guida di Scania Italia coincide con una fase strategica per il mercato nazionale, caratterizzata dall’evoluzione tecnologica, dalla digitalizzazione e dalla crescente attenzione alla decarbonizzazione del trasporto.

Il percorso di crescita di Scania Italia sotto la guida di Enrique Enrich

Nel corso del mandato di Enrique Enrich, Scania ha rafforzato la propria presenza sul territorio italiano, consolidando la rete di concessionarie e officine e ampliando l’offerta di prodotti e servizi dedicati ai clienti.

L’azienda ha inoltre investito in maniera significativa nella digitalizzazione, nell’assistenza post-vendita e nello sviluppo di soluzioni innovative per supportare il percorso verso una mobilità più sostenibile.

“Guidare Scania Italia in questi anni è stato per me un grande privilegio. Abbiamo affrontato sfide importanti con successo, rafforzando sia la nostra organizzazione, sia l’attenzione e la vicinanza ai clienti. Ho sempre creduto nel valore strategico del Service e sono felice di lasciare il testimone a Fredrik, con cui condivido questa visione”, ha dichiarato Enrique Enrich.

Entrato nel Gruppo Scania nel 1997, Enrich assumerà ora un nuovo incarico di rilievo all’interno dell’organizzazione internazionale.

Chi è Fredrik Swartling

La nomina di Fredrik Swartling come nuovo Amministratore Delegato di Scania Italia premia una lunga esperienza maturata all’interno del Gruppo Scania.

Laureato in Ingegneria Elettronica presso la Linköping University in Svezia, Swartling ha iniziato il proprio percorso professionale nell’area Ricerca & Sviluppo, lavorando allo sviluppo software e ai sistemi di post-trattamento Euro VI.

Dal 2016 opera in Italia, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nell’ambito dei servizi, contribuendo in modo determinante allo sviluppo dell’offerta di Scania Italia e al rafforzamento del rapporto tra clienti e rete di assistenza.

Negli ultimi anni ha guidato progetti strategici come Scania Fleet Care, On-Site e Services 360, accompagnando i clienti verso una gestione sempre più efficiente e ottimizzata delle proprie attività.

La visione del nuovo Amministratore Delegato

Commentando la nomina, Fredrik Swartling ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e delle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

“Sono molto orgoglioso di questa nomina che è senza dubbio un segno di fiducia e riconoscimento, oltre che alla mia persona, al lavoro della squadra di Scania in un mercato dinamico e strategico come l’Italia. La mia ambizione è quella di sfruttare appieno il potenziale di un ecosistema tecnologico e digitale in rapida evoluzione per contribuire in maniera sempre più decisiva, con soluzioni sostenibili di prodotti e servizi, al successo dei nostri clienti”, ha dichiarato Swartling.

L’obiettivo sarà quello di continuare a supportare il settore del trasporto merci, passeggeri, industriale e marino attraverso un’offerta sempre più innovativa, sostenibile e orientata alle esigenze dei clienti.

Continuità e innovazione per il futuro di Scania Italia

Con l’arrivo di Fredrik Swartling alla guida dell’azienda, Scania Italia punta a consolidare il percorso di crescita avviato negli ultimi anni, continuando a investire in servizi, digitalizzazione e sostenibilità.

La combinazione tra esperienza internazionale, conoscenza del mercato italiano e forte orientamento al cliente rappresenta una base solida per affrontare le sfide future e contribuire all’evoluzione del settore dei trasporti.