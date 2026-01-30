CAMION

Ecco cosa cambia per aziende e autotrasportatori

Dal 24 gennaio 2026 si applicano nuove sanzioni legate al trasporto merci internazionale. Le regole interessano chi trasporta, spedisce o gestisce merci verso l’estero, incluse le imprese che lavorano con import ed export.

La disciplina deriva dal recepimento delle misure restrittive europee con il decreto legislativo 30 dicembre 2025 n. 211, che ha inserito nel codice penale l’articolo 275-bis.

La norma estende la responsabilità anche ai casi in cui il trasporto non è parte dell’operazione commerciale, ma svolge un ruolo operativo.

Nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale: reato penale

L’articolo 275-bis del codice penale introduce la rilevanza penale delle nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale quando il trasporto è collegato alla violazione delle misure restrittive europee.

In particolare, assume rilevanza penale:

il trasporto, il transito o la movimentazione di merci verso o da Paesi, enti o soggetti sottoposti a sanzioni UE

verso o da l’ importazione o l’esportazione di beni effettuata in violazione dei divieti europei

effettuata in violazione dei la prestazione di servizi di trasporto, logistica o intermediazione collegati a operazioni vietate

collegati a le condotte di elusione delle sanzioni, come l’utilizzo di documenti falsi, le intestazioni fittizie o le triangolazioni finalizzate a occultare il reale destinatario finale della merce

La responsabilità può sussistere anche quando l’operatore non è parte del contratto commerciale, ma si limita a eseguire materialmente il trasporto o la spedizione.

Le sanzioni penali e amministrative previste

Nei casi più gravi, la violazione delle misure restrittive attraverso il trasporto merci internazionale comporta:

reclusione da due a sei anni

multa da 25.000 a 250.000 euro

confisca obbligatoria dei beni e dei profitti derivanti dall’operazione

dei derivanti dall’operazione pubblicazione della sentenza nei casi di maggiore rilevanza

Per le operazioni di valore economico inferiore a 10.000 euro, è previsto un regime di sanzioni amministrative, con importi:

da 15.000 a 90.000 euro

Tale disciplina non si applica quando il trasporto riguarda:

materiale militare

beni a duplice uso (dual use), per i quali resta fermo il regime penale

Nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale: responsabilità delle aziende

Le nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale non riguardano solo le persone fisiche. Il decreto interviene anche sulla responsabilità delle imprese di trasporto, spedizione e logistica.

In caso di violazioni, le aziende possono essere sanzionate. Le multe possono essere calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo. In alternativa, possono raggiungere importi molto elevati. Sono previste anche misure interdittive. Tra queste rientrano la sospensione dell’attività, l’esclusione da appalti pubblici e la revoca di autorizzazioni o licenze.

Per il settore, le conseguenze non sono solo economiche. Possono incidere direttamente sulla continuità operativa.

Cosa devono fare operatori e autotrasportatori

Alla luce delle nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale, la buona fede non è più sufficiente. È richiesto un approccio preventivo.

Gli operatori devono rafforzare i controlli. Devono verificare clienti, merci e destinazioni. È necessario controllare con regolarità le liste sanzionatorie europee. Occorre garantire la tracciabilità delle operazioni. L’attenzione deve riguardare il mittente, il destinatario finale e i Paesi di transito.

Devono inoltre essere aggiornate le procedure di compliance interna. La formazione del personale e degli autisti diventa essenziale. L’obiettivo è individuare situazioni a rischio prima che il trasporto venga eseguito.

