CAMION

E’ in vigore il Decreto Safety Car 2025, un provvedimento che introduce la procedura di rallentamento graduale del traffico con l’uso di veicoli di sicurezza, le cosiddette safety car.

Questa norma, pensata per gestire cantieri, incidenti e ostacoli improvvisi, riguarda da vicino autotrasporto, camionisti e conducenti di mezzi pesanti, che devono adeguarsi alle nuove regole per viaggiare in sicurezza ed evitare sanzioni.

Safety Car 2025: novità per chi viaggia con mezzi pesanti

Il Decreto interdirigenziale 214/2025, firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno, definisce modalità e attrezzature per il rallentamento del traffico tramite auto di sicurezza.

Il provvedimento si applica alle autostrade e superstrade con carreggiate separate, e disciplina l’intervento in due scenari:

Operazioni programmate : ad esempio l’installazione o la rimozione della segnaletica dei cantieri stradali.

: ad esempio l’installazione o la rimozione della segnaletica dei cantieri stradali. Emergenze o eventi imprevisti: come incidenti, ostacoli improvvisi o pericoli per l’utenza.

Per chi opera nell’autotrasporto, dai camionisti ai gestori di flotte, significa che su tratti interessati da queste procedure la velocità potrà essere ridotta in modo graduale fino al possibile arresto completo, con obbligo di rispettare le indicazioni della safety car.

Rallentamento graduale del traffico: implicazioni per l’autotrasporto

La novità principale è l’introduzione del dispositivo safety car, cioè una o più vetture dotate di pannelli luminosi e lampeggianti che guidano la riduzione della velocità dei veicoli che sopraggiungono.

Per l’autotrasporto, questo si traduce in:

Maggiore attenzione ai segnali dinamici : pannelli con la dicitura “Safety Car in azione” o “Attenzione: Safety Car in azione” richiedono una pronta reazione da parte del camionista.

: pannelli con la dicitura “Safety Car in azione” o “Attenzione: Safety Car in azione” richiedono una pronta reazione da parte del camionista. Adeguamento dei tempi di consegna : la procedura può rallentare sensibilmente il traffico, incidendo sulle tabella di marcia e sui tempi di guida e riposo regolati dal tachigrafo.

: la procedura può rallentare sensibilmente il traffico, incidendo sulle regolati dal tachigrafo. Rischio di code improvvise: la gradualità del rallentamento riduce il pericolo di tamponamenti, ma richiede una distanza di sicurezza maggiore, fondamentale per i mezzi pesanti.

Cantieri e incidenti: nuove procedure di segnalamento da rispettare

Il decreto prevede un presegnalamento obbligatorio mediante pannelli a messaggio variabile (PMV) o altre modalità approvate, in grado di avvisare in anticipo della presenza della safety car.

Le indicazioni possono riportare frasi come “Safety Car in azione” e simboli di pericolo (ad esempio lavori in corso o incidente).

Per camionisti e autotrasportatori ciò significa che:

bisogna ridurre la velocità già in fase di avviso , anche se il rallentamento effettivo non è ancora iniziato;

, anche se il rallentamento effettivo non è ancora iniziato; occorre mantenere una distanza maggiore per compensare lo spazio di frenata dei mezzi pesanti;

per compensare lo spazio di frenata dei mezzi pesanti; eventuali sorpassi nella zona interessata sono vietati, salvo diversa segnalazione della polizia stradale.

Queste regole non si limitano alle operazioni programmate: valgono anche in caso di incidenti improvvisi o ostacoli imprevisti, quando la safety car può entrare in azione con pochissimo preavviso.

Continua a leggere: Autotrasporto, sorpassometro: come funziona e le multe per i mezzi pesanti