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Rotatorie, cambia la precedenza con il nuovo Codice della Strada: la novità promette di eliminare una delle situazioni più confuse per chi guida. Oggi, infatti, non tutte le rotonde funzionano allo stesso modo. Basta che manchi un cartello per cambiare chi ha diritto di passare. E proprio su questo punto interviene la modifica annunciata. Attenzione, però: la nuova disposizione non è ancora in vigore.

Rotatorie, cambia la precedenza: chi deve fermarsi

Nella maggior parte delle rotatorie italiane è presente il segnale di Dare precedenza prima dell’ingresso. In questi casi chi arriva deve aspettare i veicoli che stanno già percorrendo l’anello, quando le traiettorie si incrociano.

Ma cosa succede quando il cartello non c’è? Entra in gioco l’articolo 145 del Codice della Strada: salvo diversa segnalazione, agli incroci vale la precedenza a destra. Può quindi essere il conducente che entra ad avere la precedenza rispetto a chi circola già nella rotonda. Una differenza poco conosciuta, che rischia di provocare esitazioni e manovre improvvise. La prudenza, in questi casi, resta essenziale.

Cosa prevede il nuovo Codice della Strada

La modifica punta a introdurre una regola più semplice: chi si immette nella rotatoria dovrà dare la precedenza ai mezzi già presenti nell’anello, anche in assenza del cartello triangolare. Farà eccezione il caso in cui una segnaletica diversa stabilisca altre priorità.

L’obiettivo è evitare interpretazioni contrastanti e rendere più prevedibili gli ingressi. Per gli automobilisti significherebbe applicare lo stesso principio nella grande maggioranza delle rotonde, senza dover dedurre la precedenza dalla presenza o dall’assenza di un segnale.

Rotatorie, cosa fare oggi per evitare errori

Il punto fondamentale è distinguere la regola prevista da quella effettivamente applicabile. Finché la modifica non completerà l’iter legislativo ed entrerà in vigore, resteranno valide le disposizioni attuali.

Prima di affrontare una rotatoria bisogna quindi rallentare, controllare i segnali e prestare attenzione agli altri veicoli. Se compare Dare precedenza, si lascia passare chi è nell’anello. Se manca, conta la regola generale della precedenza a destra, salvo diverse indicazioni.

Sbagliare non significa soltanto creare un pericolo. L’articolo 145 prevede sanzioni amministrative, con importi indicati nella fonte tra 167 e 665 euro. Per ora, dunque, la precedenza non cambia per decreto sulle strade: cambia soltanto quando la nuova norma diventerà operativa.