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Servirà a migliorare il trasporto merci urbano e ridurre le doppie file

Il trasporto merci a Roma potrebbe presto contare su un nuovo parcheggio-hub merci in centro città.

A rilanciare l’idea è stato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che durante una seduta della Commissione capitolina ha ipotizzato la realizzazione di un parcheggio-hub merci a Piazza Risorgimento, in alternativa al progetto previsto in via della Giuliana.

Il progetto è legato alla possibile delocalizzazione del parcheggio previsto in via della Giuliana. Secondo Patanè, Piazza Risorgimento potrebbe ospitare un intervento più moderno, capace di affiancare alla funzione di parcheggio anche quella di hub per la distribuzione delle merci.

Trasporto merci urbano: parcheggio hub merci in centro a Roma

Patanè ha ipotizzato per Piazza Risorgimento una struttura capace di svolgere anche una funzione logistica. Le merci potrebbero essere concentrate in un unico punto per poi essere distribuite nell’area circostante con piccoli veicoli elettrici e cargo bike.

Una soluzione che, nelle intenzioni del Campidoglio, contribuirebbe a ridurre le doppie file nelle strade commerciali di Prati e a rendere più ordinata la distribuzione delle merci nel quartiere.

Un progetto legato alla logistica urbana

L’idea si inserisce nel dibattito sulla riorganizzazione del trasporto merci urbano, tema sempre più centrale nelle grandi città alle prese con traffico, emissioni e crescita delle consegne legate all’e-commerce.

Per Roma si tratterebbe di una soluzione innovativa, in grado di combinare funzioni di parcheggio e logistica in un’unica infrastruttura. Un modello già sperimentato in diverse città europee per migliorare l’efficienza delle consegne dell’ultimo miglio e ridurre l’impatto del traffico commerciale nelle aree centrali.

Le incognite del progetto

L’assessore ha ricordato che il precedente progetto previsto a Piazza Risorgimento era stato accantonato per una serie di criticità, tra cui la complessità degli interventi e il rischio di ritrovamenti archeologici durante gli scavi.

Per il momento si tratta quindi di una proposta che dovrà essere valutata dal Campidoglio. Se dovesse andare avanti, il parcheggio-hub merci di Piazza Risorgimento potrebbe rappresentare una novità importante per il trasporto merci nella Capitale e per la gestione della logistica urbana nelle zone a maggiore densità commerciale.

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