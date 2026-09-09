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Roma cambia le regole per i locker dei pacchi. La Commissione capitolina Mobilità ha dato il via libera alla delibera sulle infrastrutture logistiche di prossimità, un provvedimento che punta a disciplinare in modo più preciso l’installazione degli armadietti automatici utilizzati per ritirare e consegnare pacchi.

La novità riguarda sia il suolo pubblico sia le aree private e potrebbe incidere direttamente sul modo in cui vengono organizzate le consegne in città. L’obiettivo è ridurre traffico, soste dei mezzi e spostamenti dei corrieri, evitando allo stesso tempo che i locker vengano collocati senza criteri chiari.

Locker dei pacchi a Roma, cosa cambia davvero

I parcel locker sono diventati sempre più diffusi con la crescita degli acquisti online. La nuova disciplina vuole inserirli all’interno di una strategia più ampia sulla logistica urbana, trasformandoli in punti di consegna organizzati e regolamentati.

Per Roma Capitale, questi strumenti possono contribuire a diminuire il numero delle consegne porta a porta e quindi alleggerire parte del traffico legato ai mezzi commerciali.

Nuove regole per i locker su suolo pubblico

Chi vorrà installare un locker su area pubblica dovrà rispettare condizioni più stringenti. La proposta prevede che l’installazione sia collegata a un progetto di riqualificazione dello spazio.

Gli interventi potranno comprendere arredo urbano, manutenzione del verde, sistemi di monitoraggio ambientale, bacheche digitali e altri servizi di pubblica utilità.

Dove i locker non potranno essere installati

Uno dei punti centrali riguarda la posizione degli armadietti. Saranno tutelate in particolare le aree soggette a vincoli storici, monumentali e paesaggistici.

Sono inoltre previste esclusioni per marciapiedi, nodi del traffico e percorsi ciclopedonali. I Municipi potranno indicare ulteriori zone considerate incompatibili con l’installazione dei locker.

Concessioni di tre anni e controlli sull’utilizzo

Per le aree pubbliche, Roma Capitale potrà avviare manifestazioni di interesse e concedere gli spazi per tre anni, con possibilità di rinnovo.

I gestori dovranno comunicare annualmente dati aggregati e anonimizzati sull’utilizzo delle strutture. In questo modo il Comune potrà verificare se un locker è effettivamente utile in una determinata zona e decidere se mantenere o meno la concessione.

Locker nelle aree private: Cila o Scia

La delibera interviene anche sulle installazioni in spazi privati. La Cila viene indicata come titolo autorizzativo ordinario, mentre per interventi edilizi più complessi potrà essere necessaria la Scia.

Tra i luoghi suggeriti figurano parcheggi, mercati, biblioteche e aree già urbanizzate o dismesse.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Il provvedimento non è ancora definitivo. Prima dell’approdo in Aula dovranno essere esaminate le osservazioni della Sovrintendenza capitolina, del Municipio IV e della Commissione Roma Capitale.

La direzione, però, è già chiara: rendere i locker parte integrante della logistica cittadina, con regole più precise su posizione, autorizzazioni e utilizzo.

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