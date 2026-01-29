CAMION

Scatta il pedaggio gratuito sull’autostrada A10 per limitare i disagi alla circolazione dopo la frana che ha interessato Arenzano, in Liguria. A darne notizia è il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, annunciando l’esenzione totale del pedaggio come misura di sostegno per pendolari, lavoratori e residenti.

Frana ad Arenzano: Aurelia chiusa, traffico deviato

La frana caduta lungo la costa tra Genova Pra’ e Arenzano ha interrotto la SS1 Aurelia, creando problemi alla circolazione in tutto il Ponente ligure. Con la strada chiusa, per molti automobilisti l’unica alternativa è diventata l’autostrada.

Pedaggio gratuito sull’A10: quando entra in vigore

“L’esenzione totale del pedaggio sulla A10 scatterà dalla mezzanotte nei caselli interessati, in entrambe le direzioni”, ha spiegato Edoardo Rixi. La gratuità resterà in vigore fino al ripristino della normale viabilità sulla via Aurelia.

Rixi: pedaggio gratuito, “Una misura concreta per il territorio”

Secondo il viceministro, il pedaggio gratuito rappresenta una risposta immediata all’emergenza: “In situazioni come questa è fondamentale intervenire rapidamente, garantendo soluzioni pratiche e agevolazioni reali. La gratuità del pedaggio consente di assicurare continuità negli spostamenti”.

Rixi ha inoltre ringraziato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas, Autostrade per l’Italia e la Regione Liguria per la collaborazione che ha permesso l’attivazione rapida della misura.

Emergenza viabilità in Liguria

La frana di Arenzano riporta l’attenzione sulla fragilità del territorio ligure, spesso esposto a smottamenti e frane. In questo contesto, il pedaggio gratuito sull’A10 rappresenta un intervento straordinario per ridurre l’impatto dell’emergenza sulla mobilità quotidiana.

