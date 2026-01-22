Ritardo pagamento fattura di trasporto, comunicato il nuovo tasso interessi
Per le fatture di trasporto fissato al 10,15%
Per il primo semestre 2026 il tasso interessi di riferimento è al 2,15%; l’indicazione arriva dal comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio.
Per il primo semestre del 2026, il saggio di interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento è stato fissato nella misura del 2,15%. Tale valore costituisce il parametro di riferimento per il calcolo degli interessi moratori applicabili alle fatture non saldate nei termini previsti.
Interessi moratori nelle transazioni commerciali
La determinazione del tasso di riferimento trova fondamento nell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002, che disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il tasso fissato dal Ministero rappresenta la base di calcolo degli interessi moratori dovuti al creditore in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento.
Ritardo pagamento fattura di trasporto oltre 60 giorni
Per i contratti di trasporto si applica una disciplina specifica. L’articolo 83-bis, comma 13, della Legge n. 133/2008 prevede un tasso di interessi più elevato.
La misura si applica quando una fattura di trasporto viene pagata oltre sessanta giorni dalla data di emissione.
La norma riflette le condizioni operative del settore dell’autotrasporto. I ritardi nei pagamenti rappresentano una criticità frequente.
Interessi di mora applicabil alle fatture di trasporto
L’interesse moratorio è determinato sommando otto punti percentuali al saggio di interesse base fissato dal MEF. Ne consegue che, per il primo semestre 2026, il tasso complessivo di interesse di mora applicabile ai ritardi nei pagamenti delle fatture di trasporto è pari al 10,15%.
Tutela dei creditori nel settore dell’autotrasporto
La previsione di un interesse di mora maggiorato rappresenta uno strumento di tutela per i creditori, in particolare per le imprese di autotrasporto, spesso esposte a ritardi nei pagamenti. La misura mira a disincentivare comportamenti dilatori da parte dei debitori e a rafforzare il principio della puntualità nei rapporti commerciali.