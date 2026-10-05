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Cosa prevede la normativa e cosa hanno deciso i giudici

La Corte di giustizia UE ha respinto l’appello di otto costruttori di rimorchi e semirimorchi. Le aziende contestavano alcune delle nuove regole europee sulla CO2 introdotte dal regolamento UE 2024/1610.

Le disposizioni riguardano i rimorchi e semirimorchi pesanti delle categorie O3 e O4. Questi veicoli non hanno un motore e non producono direttamente CO2. Le loro caratteristiche tecniche, però, incidono sui consumi e sulle emissioni del mezzo che li traina.

A rivolgersi ai giudici europei sono stati Krone Commercial Vehicle, Schmitz Cargobull, Kögel Trailer, System Trailers Fahrzeugbau, Wecon, Schwarzmüller Deutschland, Langendorf e Fliegl Fahrzeugbau. Le aziende chiedevano l’annullamento parziale delle disposizioni che coinvolgono i loro prodotti nel nuovo sistema europeo.

Perché la CO2 riguarda anche rimorchi e semirimorchi

Rimorchi e semirimorchi non hanno un motore e quindi non emettono direttamente CO2. Le loro caratteristiche tecniche, tuttavia, incidono sui consumi del trattore stradale. Aerodinamica e resistenza possono aumentare o ridurre l’energia necessaria.

Qui entra in gioco VECTO, il Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, lo strumento di simulazione della Commissione europea utilizzato per valutare consumi ed emissioni dei veicoli pesanti. Il quadro normativo prevede anche la valutazione delle prestazioni dei trailer in relazione al loro impatto sul veicolo trainante.

I costruttori contestavano, tra l’altro, di essere sottoposti a obiettivi e potenziali oneri economici collegati a emissioni prodotte materialmente dal veicolo a motore, richiamando anche il principio “chi inquina paga”.

Cosa ha deciso la Corte UE

La Corte di giustizia ha respinto l’appello degli otto costruttori e ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento parziale del regolamento UE 2024/1610.

La sentenza esamina quattro motivi e li respinge. Le contestazioni riguardano la natura del regolamento, la posizione individuale dei costruttori, il principio “chi inquina paga” e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Un punto riguarda proprio rimorchi e semirimorchi. I costruttori sostenevano di essere chiamati a rispondere di emissioni di CO2 non prodotte direttamente dai loro veicoli. La Corte osserva però che le caratteristiche tecniche dei trailer incidono sui consumi e sulle emissioni dei trattori. Una migliore aerodinamica riduce la resistenza all’avanzamento e, di conseguenza, il consumo di carburante.

Per i giudici, questo impatto è una caratteristica oggettiva dei veicoli delle categorie O3 e O4. Non basta quindi a dimostrare che gli otto costruttori siano interessati individualmente dal regolamento.

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