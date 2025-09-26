CAMION

Le percentuali si applicano in base al fatturato annuo in pedaggio e alla classe dei veicoli utilizzati

Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha approvato il 25 settembre 2025 la delibera che stabilisce le percentuali definitive di riduzione del pedaggio autostradale 2024 utili per il rimborso.

La determinazione delle nuove percentuali per il rimborso pedaggio autotrasporto è necessaria perché la somma complessiva delle richieste presentate dalle imprese di autotrasporto ha superato le risorse disponibili, pari a oltre 146 milioni di euro.

Questa misura riguarda migliaia di camionisti, aziende di trasporto merci e gestori di mezzi pesanti che hanno effettuato viaggi sulla rete autostradale nel corso del 2024.

Nuove percentuali definitive per il rimborso pedaggio autotrasporto

Le riduzioni effettive, per il rimborso, vengono applicate in base al fatturato annuo in pedaggio e alla classe ambientale dei veicoli utilizzati.

Ecco i valori ufficiali di rimborso pedaggio autostradale per l’autotrasporto stabiliti dall’Albo:

Fatturato da 200.000 a 400.000 euro – Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: 3,2464 % ; Veicoli Euro V: 1,9478 %

– Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: ; Veicoli Euro V: Fatturato da 400.001 a 1.200.000 euro – Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: 4,5449 % ; Veicoli Euro V: 3,2464 %

– Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: ; Veicoli Euro V: Fatturato da 1.200.001 a 2.500.000 euro – Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: 5,8434 % ; Veicoli Euro V: 4,5449 %

– Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: ; Veicoli Euro V: Fatturato da 2.500.001 a 5.000.000 euro – Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: 7,142 % ; Veicoli Euro V: 5,8434 %

– Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: ; Veicoli Euro V: Fatturato oltre 5.000.000 euro – Veicoli Euro VI o a trazione alternativa: 8,4405 %; Veicoli Euro V: 7,142 %

Attenzione: queste percentuali sostituiscono completamente quelle provvisorie indicate nella delibera del 16 aprile 2025 e rappresentano l’unico riferimento ufficiale per calcolare il rimborso del pedaggio autotrasporto 2024.

Ambito di applicazione del rimborso pedaggio per l’autotrasporto

Il rimborso riguarda esclusivamente i transiti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, a condizione che i mezzi impiegati siano:

almeno Euro V ,

, Euro VI o di classe superiore,

o di classe superiore, oppure a trazione alternativa o elettrica.

Questi dati aggiornati costituiscono l’unico riferimento ufficiale per le imprese di autotrasporto e per i camionisti che intendono calcolare il rimborso spettante per i viaggi autostradali compiuti nel 2024.