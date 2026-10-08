Rimborso pedaggi per i transiti in Liguria: registrazione entro il 16 ottobre
Requisiti, domanda e scadenze
Scade il 16 ottobre 2026 il termine per la registrazione delle imprese che vogliono accedere al rimborso pedaggi legato alle missioni di autotrasporto effettuate nel 2025 con transiti sulla rete autostradale in Liguria.
Ssono disponibili 25 milioni di euro.
La misura riguarda i transiti effettuati sulle autostrade A10, A26, A12 e A7 presso i caselli della rete di Autostrade per l’Italia situati sul territorio ligure.
Rimborso pedaggi: quali autotrasportatori possono richiederlo
Il rimborso pedaggi non è riservato alle imprese con sede in Liguria. Il rimborso pedaggi è rivolto alle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi o al REN.
Le imprese devono aver effettuato missioni di trasporto nel 2025. I transiti devono riguardare i caselli interessati della rete autostradale in Liguria.
Restano fuori le imprese che non risultano più iscritte al Registro delle imprese. Al momento dell’erogazione devono inoltre avere una posizione fiscale valida.
Non c’è invece una cifra fissa per ogni missione. L’importo dipenderà dal numero di missioni ammesse al rimborso: i 25 milioni stanziati, una volta sottratti i costi di gestione dell’iniziativa, saranno ripartiti tra quelle riconosciute.
Come richiedere il rimborso pedaggi
La domanda può essere presentata dall’impresa oppure da un soggetto delegato.
La procedura prevede il caricamento di:
- dati dei veicoli;
- dati dei dispositivi di pedaggio;
- elenco delle missioni effettuate;
- riferimenti dei documenti che attestano l’origine e la destinazione delle missioni;
- documentazione che ne dimostri l’effettivo svolgimento.
Per le missioni effettuate senza dispositivo di pedaggio deve essere allegata anche la prova del pagamento del transito autostradale.
Le scadenze per i rimborsi 2025
La procedura per la quarta tranche è stata avviata il 3 agosto 2026. Il primo termine da ricordare è ora quello del 16 ottobre, data entro la quale le imprese devono completare la registrazione.
Dopo la registrazione ci saranno altri due passaggi. Il 18 novembre 2026 scade il termine per caricare le missioni effettuate nel 2025. Il 2 dicembre si chiuderà la presentazione delle domande. L’erogazione dei rimborsi è prevista per il 17 dicembre 2026.
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