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C’è tempo dal 3 al 9 giugno per presentare la domanda di rimborso pedaggi autostradali. La misura che consente alle imprese di autotrasporto di recuperare parte dei costi sostenuti per i transiti in autostrada.

La procedura è definita dall’Albo degli Autotrasportatori. Si articola in due momenti distinti. Il primo riguarda la prenotazione, obbligatoria per accedere al contributo, e sarà attivo dalle ore 9 del 3 giugno fino alle ore 14 del 9 giugno.

Rimborso pedaggi autostradali: le fasi della domanda

Dopo la prenotazione, il rimborso pedaggi autostradali prevede una seconda fase operativa. Dal 23 giugno si apre infatti la procedura per:

inserimento dei dati

validazione

invio della domanda

La chiusura è fissata al 22 luglio alle ore 14.

Resta fermo il termine del 21 luglio per il caricamento e la verifica delle informazioni sulla piattaforma, mentre l’ultimo giorno sarà dedicato esclusivamente alla firma digitale e all’invio definitivo.

Chi può accedere al rimborso

Il rimborso dei pedaggi autostradali è destinato a:

imprese di autotrasporto

cooperative

consorzi

società consortili

raggruppamenti di imprese

in base ai pedaggi sostenuti per i transiti effettuati nell’arco dell’anno.

I veicoli devono essere adibiti al trasporto merci, nella disponibilità dell’impresa, e appartenere alle classi ambientali Euro V, Euro VI o superiori, oppure essere alimentati con soluzioni alternative o elettriche. Sono ammessi i mezzi rientranti nelle classi di pedaggio previste dai sistemi basati su assi e sagoma o su classificazione volumetrica.

Rimborso pedaggi: importi e soglia minima

PerPer accedere al rimborso dei pedaggi autostradali è necessario aver sostenuto una spesa minima di 200mila euro. L’importo riconosciuto viene calcolato sulla base delle fatture legate ai sistemi di pagamento differito e riguarda esclusivamente i pedaggi autostradali.

L’entità del rimborso varia in funzione degli scaglioni di spesa e della classe ambientale dei veicoli:

da 200mila a 400mila euro: riduzione del 5% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e del 3% per gli Euro V;

da 400.001 a 1,2 milioni di euro: riduzione del 7% per Euro VI o trazione alternativa e del 5% per Euro V;

da 1,2 a 2,5 milioni di euro: riduzione del 9% per Euro VI o trazione alternativa e del 7% per Euro V;

da 2,5 a 5 milioni di euro: riduzione dell’11% per Euro VI o trazione alternativa e del 9% per Euro V;

oltre 5 milioni di euro: riduzione del 13% per Euro VI o trazione alternativa e dell’11% per gli Euro V.

Rimborso pedaggi autostradali: come presentare la domanda

La richiesta per il rimborso dei pedaggi autostradali va presentata esclusivamente online. Con l’uso dell’applicativo disponibile sul sito dell’Albo degli Autotrasportatori.

Attenzione alle scadenze. Senza la prenotazione entro il 9 giugno si perde il diritto ad accedere al contributo.

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