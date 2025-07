CAMION

Come fare domanda, chi può beneficiarne e quali importi spettano

Per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato tra aprile e giugno, le imprese di autotrasporto hanno tempo fino al 31 luglio 2025. Come fare domanda, chi può beneficiarne e quali importi spettano.

Rimborso accise gasolio richiesta entro il 31 luglio 2025

Il rimborso accise sul gasolio per l’autotrasporto relativo al secondo trimestre 2025 (dal 1° aprile al 30 giugno) può essere richiesto entro mercoledì 31 luglio 2025. Si tratta di un’opportunità importante per le imprese di trasporto merci su strada, che consente di recuperare parte dei costi sostenuti per il carburante.

Questa agevolazione fiscale è destinata a mitigare l’impatto dell’andamento dei prezzi del gasolio, ancora instabili, e a sostenere la competitività del settore.

Chi ha diritto al rimborso gasolio

Il rimborso gasolio autotrasporto è riservato alle imprese che svolgono trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Rientrano tra i beneficiari:

le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori;

le aziende con licenza per il trasporto in conto proprio ;

; gli operatori del trasporto pubblico locale e interregionale ;

; le imprese che svolgono attività in ambito comunitario.

È necessario che i camion utilizzati siano alimentati a gasolio e rientrino tra quelli ammessi al beneficio.

Quanto spetta: importi del rimborso secondo i periodi

L’importo riconosciuto per il rimborso varia in base al periodo di consumo e al tipo di gasolio utilizzato:

Dal 1° aprile al 14 maggio 2025: 214,18 euro per ogni 1.000 litri di gasolio commerciale.

Dal 15 maggio al 30 giugno 2025: 229,18 euro per ogni 1.000 litri di gasolio non conforme alle specifiche di sostenibilità. Resta 214,18 euro per i carburanti da sintesi o idrotrattamento conformi a determinati requisiti ambientali.

Come richiedere il rimborso accise gasolio autotrasporto

La richiesta deve essere effettuata utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le modalità di invio sono tre:

Online tramite il portale telematico (obbligatorio per chi è abilitato); Via PEC, in caso di malfunzionamento dei sistemi; In formato cartaceo, solo in casi eccezionali, allegando un supporto informatico (es. CD o chiavetta USB) con i dati richiesti.

Per avere il rimborso accise gasolio autotrasporto è importante conservare la documentazione giustificativa dei consumi, come le fatture di acquisto e i registri di carico e scarico carburante.

Rimborso: modalità di erogazione

Il rimborso gasolio autotrasporto può essere ottenuto in due modi:

Compensazione : attraverso modello F24 utilizzando il codice tributo 6740 ;

: attraverso modello utilizzando il ; Accredito bancario diretto, indicando correttamente IBAN e BIC nella domanda.

Le imprese che optano per l’accredito bancario devono assicurarsi che i dati siano completi e aggiornati per evitare ritardi nell’erogazione.

