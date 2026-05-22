CAMION

Quando scatta il rimborso e cosa cambia per cantieri e traffico

Dal 2026 scatterà il nuovo sistema di rimborso automatico dei pedaggi deciso dall’Autorità di regolazione dei trasporti. La novità riguarda i disagi causati da cantieri e blocchi del traffico, sempre più frequenti lungo la rete autostradale.

La delibera ART n. 211 del dicembre 2025 introduce infatti un principio preciso: il pedaggio deve essere proporzionato al servizio effettivamente fruito. In pratica, se il viaggio subisce rallentamenti importanti o interruzioni prolungate, sarà previsto un rimborso.

Quando parte il rimborso automatico dei pedaggi

Il rimborso automatico dei pedaggi partirà in due momenti diversi. Dal 1° giugno 2026 i rimborsi riguarderanno le tratte gestite da un solo concessionario, mentre da dicembre saranno estesi anche ai percorsi che coinvolgono più società autostradali.

Come funzionano i rimborsi

La compensazione scatterà principalmente in due casi: in presenza di cantieri che causano rallentamenti significativi oppure nei casi di blocco del traffico dovuti a incidenti, maltempo o altri eventi straordinari.

Il meccanismo di rimborso automatico dei pedaggi varierà in base ai chilometri percorsi. Per le tratte sotto i 30 chilometri non sarà necessario raggiungere una soglia minima di ritardo. Dai 30 ai 50 chilometri scatterà invece dopo 10 minuti, mentre oltre i 50 chilometri ne serviranno almeno 15.

Diverso il meccanismo previsto per il blocco del traffico. In presenza di disagi compresi tra 60 e 119 minuti, il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio. Tra 120 e 179 minuti salirà al 75%, mentre oltre le tre ore sarà previsto il rimborso integrale.

Come ottenere il rimborso del pedaggio in autostrada

Una delle principali novità riguarda la procedura. Tutto sarà gestito attraverso una app unica nazionale collegata ai concessionari autostradali. La piattaforma permetterà di controllare traffico, cantieri e stato dei rimborsi direttamente dallo smartphone.

Chi non utilizza l’app potrà comunque richiedere il rimborso tramite i portali web dedicati oppure attraverso i numeri verdi messi a disposizione dai concessionari.

Le novità per abbonati e pendolari

La misura introduce nuove tutele anche per chi percorre abitualmente le stesse tratte. Gli abbonati avranno diritto alle stesse compensazioni previste per gli utenti occasionali e potranno recedere dall’abbonamento se i lavori ridurranno in modo significativo la fruibilità del percorso abituale.

Il tema ha già acceso il confronto tra concessionari, associazioni dei consumatori e istituzioni, soprattutto sul fronte dei costi e dell’impatto economico della misura.

Quando il rimborso automatico dei pedaggi non è previsto

Restano esclusi i rimborsi inferiori a 10 centesimi e i casi in cui siano già previste riduzioni generalizzate del pedaggio. Fuori dal sistema anche i cantieri emergenziali legati a incidenti o eventi meteorologici straordinari.

Nella fase iniziale non saranno inclusi nemmeno i cosiddetti cantieri mobili, anche se i concessionari avranno comunque l’obbligo di garantire informazioni chiare e aggiornate sulla viabilità.

Il nodo dei costi

ART ha chiarito che il meccanismo di recupero dei costi sarà soltanto temporaneo e limitato alle concessioni già esistenti. La possibilità di recuperare parte delle somme versate per i rimborsi verrà infatti ridotta progressivamente fino ad azzerarsi nel 2030.

A regime, quindi, gli importi rimborsati per i disagi causati dai cantieri non potranno più essere recuperati attraverso il pedaggio.

Secondo l’Autorità, l’impatto economico resterà comunque quasi impercettibile.

Una riforma destinata a cambiare il sistema

Il nuovo sistema di rimborso automatico dei pedaggi introduce per la prima volta in Italia una tutela concreta legata alla qualità del servizio autostradale. L’obiettivo è evitare che i disagi ricadano interamente su chi utilizza l’autostrada, soprattutto nei periodi in cui cantieri e rallentamenti diventano più frequenti.

Leggi anche: Rimborso pedaggi autostradali: domanda e importi dal 3 al 9 giugno