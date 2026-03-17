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Ecco perché il rimborso attese non funziona davvero

Rimborso attesa carico e scarico camion: una norma che non trova applicazione.

Il rimborso è previsto dalla normativa ed è conosciuto dagli operatori. Tuttavia, nella pratica, continua a non essere applicato in modo diffuso.

È quanto emerge dal sondaggio nazionale promosso da FIAP e presentato a Roma il 17 marzo 2026. L’indagine ha coinvolto circa 400 imprese di autotrasporto. Il problema non riguarda la norma in sé. Riguarda invece il contesto in cui dovrebbe essere applicata.

Rimborso attesa carico e scarico camion nel sondaggio FIAP

I dati raccolti confermano che la disciplina sui rimborsi è ampiamente conosciuta nel settore. Tuttavia, questa consapevolezza non si traduce in una reale applicazione operativa.

Le imprese segnalano difficoltà nella gestione delle attese, nella loro formalizzazione contrattuale e nella richiesta dell’indennizzo. Ne deriva una distanza significativa tra il piano normativo e quello applicativo, che limita l’efficacia della disciplina.

Rimborso attesa carico e scarico camion: il divario tra imprese

Un elemento rilevante riguarda la dimensione aziendale. Le imprese più strutturate risultano maggiormente in grado di applicare il rimborso attesa carico e scarico camion, grazie a una migliore organizzazione interna e a strumenti adeguati per la documentazione.

Le realtà di dimensioni più ridotte, invece, incontrano maggiori difficoltà e tendono più frequentemente a rinunciare all’indennizzo. Questo determina uno squilibrio che penalizza proprio le imprese più esposte.

I l ruolo del mercato

Il principale ostacolo all’applicazione del rimborso attesa carico e scarico camion è rappresentato dal comportamento del mercato.

Le imprese segnalano che, quando richiedono il riconoscimento dell’indennizzo, la risposta della committenza è spesso legata al confronto con altri vettori che non applicano la norma. Questo meccanismo alimenta una competizione al ribasso e riduce la possibilità di far valere il diritto al rimborso.

In assenza di condizioni uniformi e di controlli efficaci, la norma perde quindi gran parte della propria forza.

Rimborso attesa carico e scarico camion e rischio commerciale

Il sondaggio evidenzia come il nodo centrale sia rappresentato dall’esigibilità della norma. Le imprese non mettono in discussione i rimbirsi, ma segnalano la difficoltà di applicarlo individualmente senza subire conseguenze sul piano commerciale.

La disponibilità ad applicare la disciplina è diffusa, ma subordinata alla condizione che essa venga rispettata in modo generalizzato. In mancanza di tale equilibrio, il rischio di perdere commesse rappresenta un deterrente concreto.

Rimborso attesa carico e scarico camion: un tema anche organizzativo

Dall’indagine emerge una differenza nella percezione del problema all’interno delle imprese. Le figure operative rilevano con maggiore frequenza le criticità legate alle attese, mentre a livello direzionale prevale una maggiore attenzione agli equilibri commerciali.

Questo conferma che il tema non è soltanto normativo, ma coinvolge anche aspetti organizzativi e gestionali.

Le soluzioni

Le imprese indicano la necessità di rafforzare il sistema sanzionatorio, ma anche di affiancarlo con strumenti operativi che facilitino l’applicazione del rimborso attesa carico e scarico camion.

Emergono in particolare l’esigenza di modelli contrattuali condivisi, percorsi di formazione e strumenti digitali per la tracciabilità delle attese. Viene inoltre sottolineata l’importanza di controlli pubblici più efficaci e di accordi di filiera che favoriscano una diffusione uniforme delle regole.

La posizione di FIAP

Secondo FIAP, il problema non risiede nella formulazione della norma, ma nelle condizioni che ne impediscono l’effettiva applicazione. Il Segretario Generale Alessandro Peron evidenzia come la disciplina sia condivisa nei principi, ma difficilmente esigibile in un mercato non equilibrato.

Per questo motivo, la Federazione ha annunciato l’intenzione di sviluppare un nuovo modello. Il sistema consentirà alle imprese di cedere il credito relativo alle attese.

La gestione e il recupero verrebbero affidati a una struttura collettiva. L’obiettivo è chiaro. Ridurre il rischio individuale e rafforzare la tutela delle imprese.

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