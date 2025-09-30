CAMION

Il rimborso accise gasolio e HVO è uno strumento fiscale essenziale per ridurre i costi delle imprese di trasporto merci e passeggeri.

Con il provvedimento ADM n. 611759 del 26/09/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato regole, importi e modalità per il rimborso accise gasolio e HVO riferito al terzo trimestre 2025.

Dal 1° al 31 ottobre 2025 le imprese di trasporto merci e passeggeri interessate potranno presentare domanda per ottenere il beneficio.

Nuove aliquote accise su gasolio e HVO

Le accise generali su gasolio e HVO sono state modificate a partire dal 15 maggio 2025:

632,40 €/1000 litri per il gasolio ordinario;

per il gasolio ordinario; 617,40 €/1000 litri per HVO e gasoli paraffinici sostenibili, valida per cinque anni se conformi agli standard ambientali UE.

Queste aliquote generali riguardano tutti i consumatori, ma il rimborso accise gasolio e HVO riconosce alle imprese di trasporto un trattamento agevolato, che neutralizza l’impatto dell’aumento fiscale.

Rimborso accise gasolio e HVO

Alle imprese di trasporto merci e passeggeri continua ad applicarsi l’aliquota agevolata di 403,22 €/1000 litri.

La differenza tra questa aliquota ridotta e quelle generali è alla base del rimborso accise gasolio e HVO, con importi distinti:

229,18 €/1000 litri per gasolio e HVO non conformi ai requisiti ambientali;

per gasolio e HVO non conformi ai requisiti ambientali; 214,18 €/1000 litri per HVO conforme ai requisiti di sostenibilità UE o in mancanza di informazioni dai fornitori.

Grazie al rimborso accise gasolio e HVO, le imprese non subiscono direttamente gli effetti degli aumenti delle accise generali.

Aventi diritto al rimborso accise gasolio e HVO

Il rimborso accise gasolio e HVO spetta a tutte le imprese di trasporto merci e passeggeri che utilizzano mezzi pesanti, comprese:

imprese di trasporto merci con veicoli ≥ 7,5 tonnellate, in conto proprio o conto terzi;

imprese e enti che gestiscono trasporto passeggeri su linee locali, regionali, interregionali, statali e comunitarie;

gestori di trasporto a fune in servizio pubblico.

Veicoli esclusi dal rimborso accise gasolio e HVO

Non possono beneficiare del rimborso accise gasolio e HVO:

veicoli Euro 4 o inferiori;

mezzi con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate;

veicoli di categoria M1 (automobili fino a otto posti oltre il conducente).

Presentazione della domanda di rimborso accise gasolio e HVO

Le imprese di trasporto merci e passeggeri possono presentare la dichiarazione di rimborso accise gasolio e HVO dal 1° al 31 ottobre 2025, come previsto dal provvedimento ADM n. 611759 del 26/09/2025, tramite:

Servizio Telematico Doganale – E.D.I. ;

; PEC all’Ufficio delle Dogane competente;

all’Ufficio delle Dogane competente; consegna cartacea con supporto informatico (in casi residuali).

Il software aggiornato per la compilazione è disponibile sul portale ADM, sezione dedicata al rimborso accise gasolio e HVO.

Modalità di utilizzo del rimborso

Il credito maturato con il rimborso accise gasolio e HVO può essere utilizzato in due modalità:

in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6740;

tramite modello F24 con codice tributo 6740; come rimborso diretto in denaro.

I crediti relativi al secondo trimestre 2025 possono essere usati fino al 31 dicembre 2026, mentre le eccedenze non compensate potranno essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2027.

