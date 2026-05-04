Ridurre il costo del gasolio: dalla teoria alla pratica
Come ridurre il costo del gasolio sul campo
Nel settore dell’autotrasporto, il costo del gasolio continua a rappresentare la principale variabile economica lungo l’intera catena operativa.
Gli interventi pubblici, dal taglio delle accise sul gasolio al credito d’imposta per l’autotrasporto, svolgono una funzione di contenimento nel breve periodo, ma non incidono sulle dinamiche che determinano i consumi effettivi.
Il nodo per l’autotrasporto resta strutturale. Il costo del gasolio si distribuisce su ogni tratta, su ogni chilometro percorso dai camion e sul margine operativo, rendendo difficile per le imprese governarne l’impatto senza strumenti adeguati.
Ma è davvero possibile ridurre il costo del gasolio?
Ridurre il costo del gasolio non significa intervenire sul prezzo. Bisogna intervenire sul modo in cui il carburante viene utilizzato lungo le tratte. È su questo piano che si concentra una parte crescente dell’innovazione nel settore dell’autotrasporto.
Le nuove soluzioni spostano il focus dalla gestione ex post alla pianificazione ex ante. La possibilità di stimare i consumi di gasolio prima della partenza introduce un cambio di paradigma. Non più analisi a consuntivo, ma capacità di incidere sulle decisioni operative prima che il costo si generi.
In questo contesto si inseriscono strumenti come enaide, sviluppata da MinervaS, che utilizzano modelli previsionali per supportare la programmazione dei viaggi dei camion.
Ridurre il costo del gasolio con la pianificazione dei viaggi
La pianificazione delle tratte assume quindi un ruolo centrale non solo dal punto di vista logistico, ma anche economico.
Non tutte le percorrenze hanno lo stesso impatto sul costo del gasolio. Traffico, condizioni del percorso e variabili operative creano differenze nei consumi finali.
La possibilità di stimare in anticipo il consumo di un viaggio permette di scegliere il percorso in modo più consapevole, anche dal punto di vista dei costi.
Non si tratta più soltanto di individuare la tratta più veloce. Conta anche scegliere quella più efficiente in termini di consumo di gasolio.
È proprio in questa fase iniziale che si crea un margine di intervento concreto. Si può ridurre il costo del carburante agendo prima ancora che il viaggio abbia inizio.
Dati e controllo nelle operazioni di autotrasporto
Un ulteriore elemento riguarda la capacità di controllo. Senza dati comparabili e strutturati, il costo del gasolio resta una variabile difficilmente misurabile in modo sistematico.
La disponibilità di strumenti che consentono di confrontare consumi stimati ed effettivi permette invece di trasformare questa variabile in un parametro su cui intervenire nel tempo.
Per le imprese di autotrasporto, questo significa ridurre l’incertezza e migliorare la prevedibilità dei costi operativi, individuando scostamenti e aree di inefficienza.
Ma cosa succede davvero dalla teoria alla pratica?
Il passaggio dalla teoria alla pratica rappresenta il punto più rilevante. È su questo aspetto che si concentra l’evento organizzato da MinervaS nell’ambito di Transpotec Logitec.
Il 13 maggio 2026, nella Future Hall (Padiglione 24), l’evento “AI — Autotrasporto Intelligente” prevede un keynote di Ennio Andrea Adinolfi e una dimostrazione operativa della piattaforma enaide.
La sessione dimostrativa è costruita per mostrare, su casi concreti, come sia possibile ridurre il costo del gasolio attraverso una gestione più efficiente delle tratte, affiancando la presentazione a momenti di confronto con operatori del settore dell’autotrasporto.
L’obiettivo non è descrivere la tecnologia, ma verificarne l’applicazione in contesti operativi reali.
Ridurre il costo del gasolio come leva competitiva
Il taglio accise gasolio e il credito d’imposta autotrasporto restano strumenti rilevanti nel breve periodo, ma non sostitutivi rispetto alle leve operative. La riduzione strutturale del costo del gasolio passa sempre più dalla capacità delle imprese di intervenire sulla pianificazione dei viaggi e sull’utilizzo dei dati.
In questo scenario, la programmazione efficiente delle tratte rappresenta una delle poche leve direttamente controllabili, in grado di incidere in modo concreto sulla competitività nel settore dell’autotrasporto.
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