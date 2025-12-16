CAMION

Il punto di ricarica è situato prima del Traforo del Monte Bianco sul collegamento tra Francia e Italia

Ricarica elettrica veloce per camion attiva a Vougy sulla tratta del Monte Bianco con il primo Kempower Mega Satellite CCS da 560 kW in Francia.

La ricarica elettrica veloce per camion sulla tratta del Monte Bianco a Vougy è disponibile grazie alla messa in servizio del primo sistema Kempower Mega Satellite CCS da 560 kW installato in Francia.

L’infrastruttura di ricarica per i camion è situata poco prima del Traforo del Monte Bianco, lungo uno dei principali corridoi transalpini di collegamento tra Francia e Italia.

Ricarica elettrica veloce per camion sul Monte Bianco

Il progetto è stato realizzato da Kempower, produttore finlandese di soluzioni di ricarica rapida in corrente continua, in collaborazione con Sowatt Solutions, che gestisce il sito.

La posizione è strategica per il traffico merci europeo, in un’area caratterizzata da elevati flussi di mezzi pesanti e da criticità ambientali legate alle emissioni.

La presenza di una ricarica elettrica veloce per camion in questo punto risponde alle esigenze operative del trasporto pesante su una tratta spesso soggetta a limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, favorendo l’utilizzo di mezzi elettrici anche su percorsi transfrontalieri.

Ricarica elettrica da 560 kW per i mezzi pesanti

Il cuore dell’impianto è rappresentato da un Kempower Mega Satellite CCS da 560 kW, dedicato agli autocarri pesanti. La potenza disponibile consente tempi di ricarica compatibili con le esigenze del trasporto elettrico a lungo raggio. Rende possibile l’operatività dei camion elettrici lungo l’asse del Monte Bianco.

Accanto alla ricarica elettrica veloce per camion, il sito include tre satelliti Kempower a doppio braccio da 300 kW, che mettono a disposizione sei punti di ricarica ad alta potenza per veicoli privati. Questa configurazione consente di servire contemporaneamente traffico pesante e leggero senza interferenze.

Ricarica elettrica veloce per camion multi-energia

La stazione di Vougy è stata progettata come un sito multi-energia. Oltre alla ricarica elettrica veloce per camion e per le autovetture, sono disponibili carburanti tradizionali e idrogeno nello stesso punto di servizio. L’obiettivo è offrire un’infrastruttura in grado di rispondere alle diverse esigenze di mobilità lungo una delle rotte alpine più trafficate.

Secondo Emilie Forster, Direttore di Sowatt Solutions, il sito è pensato per supportare sia il trasporto pesante sia la mobilità privata. Contribuisce così alla riduzione delle emissioni del trasporto su strada lungo il corridoio del Monte Bianco.

Un’infrastruttura di ricarica sulla tratta del Monte Bianco

Per Kempower, l’attivazione del primo Mega Satellite da 560 kW in Francia rappresenta un passaggio significativo nello sviluppo della ricarica ad alta potenza. Pierre Gau, Direttore Vendite Europa Occidentale dell’azienda, ha evidenziato come l’impianto di Vougy sia progettato per servire flotte commerciali e utenti privati in un contesto logistico strategico.

La stazione di ricarica elettrica Vougy Mont-Blanc è finanziata dallo Stato francese nell’ambito del programma France 2030, gestito da ADEME, e rientra nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica elettrica veloce per camion lungo i principali corridoi di traffico europei.

