CAMION

La ricarica camion elettrici è il perno della trasformazione green dell’autotrasporto. In prima linea c’è Milence, la joint venture tra Daimler Truck, Traton Group e Volvo Group, che ha già avviato una rete paneuropea per i veicoli pesanti elettrici.

L’obiettivo è la realizzazione di 1.700 punti di ricarica pubblici entro il 2027, distribuiti lungo i principali corridoi TEN-T.

Ricarica camion elettrici: la situazione in Europa

Nel suo white paper del 2025, Milence analizza in profondità la situazione della rete di ricarica camion elettrici in Europa e individua le principali sfide per la transizione energetica del trasporto pesante.

Secondo il documento, il continente dispone oggi di circa 1.100 punti di ricarica pubblici per veicoli pesanti, ma la copertura resta frammentata e disomogenea tra i diversi Paesi.

Milence gestisce già il 16 % di queste infrastrutture, posizionandosi come attore chiave nello sviluppo della ricarica camion elettrici lungo i corridoi europei TEN-T.

Il report stima che entro il 2030 circoleranno in Europa circa 183.000 camion elettrici a lungo raggio, con un fabbisogno compreso tra 8.500 e 14.000 connettori ad alta potenza per sostenere la domanda di ricarica.

Per rispondere a questa crescita, Milence ha annunciato l’installazione di 284 punti MCS (Megawatt Charging System) su 71 siti in 10 Paesi UE, garantendo tempi di ricarica sempre più rapidi.

Nel report, l’azienda chiede inoltre un’azione coordinata dei governi per accelerare i permessi, uniformare la normativa e potenziare gli investimenti pubblici a sostegno della ricarica camion elettrici ad alte prestazioni.

Punti di ricarica camion elettrici 36 hub Milence in Europa

La rete di ricarica Milence comprende oggi 36 hub in 10 Paesi europei. Di questi, 25 sono operativi, 7 in costruzione e 4 pianificati. Ogni sito è progettato per offrire ricariche ad alta potenza (fino a 400 kW) con tecnologia CCS, e in alcuni casi già con il nuovo standard MCS (Megawatt Charging System) fino a 1.400 kW.

Ecco la mappa aggiornata della rete Milence per la ricarica camion elettrici:

Punti di ricarica Italia Milence

Bagnolo San Vito (Mantova) – Operational – 5 baie CCS 4×400 kW

(Mantova) – Operational – 5 baie CCS 4×400 kW Piacenza – Under construction – 4 baie CCS 4×400 kW

Belgio: punti di ricarica camion elettrici Milence

Antwerp Goordijk – Operational – 10 baie CCS 5×400 kW

– Operational – 10 baie CCS 5×400 kW Antwerp Ketenis – Operational – 22 baie CCS 10×400 kW + 2 MCS 1.400 kW

– Operational – 22 baie CCS 10×400 kW + 2 MCS 1.400 kW Gent – Under construction – 4 baie CCS 4×400 kW

– Under construction – 4 baie CCS 4×400 kW Maasmechelen – Under construction – 8 baie CCS 4×400 kW

Francia: punti di ricarica elettrica Milence

Reims – Operational – 4 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 4 baie CCS 4×400 kW Lille Lesquin – Operational – 4 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 4 baie CCS 4×400 kW Dunkirk Grande-Synthe – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Mondeville – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Heudebouville – Operational – 4 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 4 baie CCS 4×400 kW Gondreville – Operational – 4 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 4 baie CCS 4×400 kW Malataverne – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Béziers (Vendres) – Operational – 4 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 4 baie CCS 4×400 kW Perpignan – Operational – 6 baie CCS 3×400 kW

– Operational – 6 baie CCS 3×400 kW Saint-Witz – Under construction – 4 baie CCS 4×400 kW

Germania: punti di ricarica camion elettrici Milance

Koblenz – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Mogendorf – Operational – 5 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 5 baie CCS 4×400 kW Kirchberg a.d. Jagst – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Vockerode – Operational – 4 baie CCS 2×400 kW

– Operational – 4 baie CCS 2×400 kW Hermsdorfer Kreuz – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Recklinghausen – Operational – 6 baie CCS 3×400 kW

– Operational – 6 baie CCS 3×400 kW Himmelkron – Under construction – 4 baie CCS 4×400 kW

– Under construction – 4 baie CCS 4×400 kW Lohfelden – Planned – 4 baie CCS 4×400 kW

Paesi Bassi: punti di ricarica elettrica Milance

Zwolle – Operational – 10 baie CCS 4×400 kW + 1 MCS 1.400 kW

– Operational – 10 baie CCS 4×400 kW + 1 MCS 1.400 kW Venlo – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Waddinxveen – Under construction – 8 baie CCS 4×400 kW

Svezia: punti di ricarica elettrica Milance

Varberg – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Landvetter – Operational – 4 baie CCS 2×400 kW

– Operational – 4 baie CCS 2×400 kW Ödeshög – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Åstorp – Operational – 4 baie CCS 4×400 kW

Spagna: punti di ricarica elettrica Milance

Zaragoza – Operational – 4 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 4 baie CCS 4×400 kW Cheste – Planned – 4 baie CCS 4×400 kW

Danimarca: punti di ricarica elettrica Milance

Padborg – Under construction – 4 baie CCS 4×400 kW

Regno Unito: punti di ricarica elettrica Milance

Immingham – Operational – 8 baie CCS 4×400 kW

– Operational – 8 baie CCS 4×400 kW Aylesford – Planned – 4 baie CCS 4×400 kW

Tecnologia e obiettivi della rete di ricarica camion elettrici

Tutti gli hub della rete Milence sono progettati per garantire una ricarica camion elettrici rapida, sicura e accessibile. Le stazioni operano con energia proveniente da fonti rinnovabili, e ogni sito è dotato di aree di sosta, servizi igienici, vending e spazi di riposo per gli autisti.

Il piano Milence è sostenuto dall’Unione Europea con 111 milioni di euro di finanziamento nell’ambito del programma MILES, che promuove infrastrutture di ricarica pubblica per mezzi pesanti elettrici lungo i corridoi TEN-T.

Finanziamenti europei per le stazioni di ricarica camion elettrici

L’iniziativa Milence rientra tra i progetti finanziati dal programma europeo Connecting Europe Facility (CEF), volto a creare una rete transnazionale di stazioni di ricarica camion elettrici interoperabili e accessibili. Questo approccio garantisce un’infrastruttura coordinata tra Stati membri e supporta gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti dal Green Deal.

Futuro a zero emissioni zero per logistica e autotrasporto

Con i suoi 36 hub già attivi o in fase di sviluppo, Milence si posiziona come la rete di ricarica camion elettrici più estesa e tecnologicamente avanzata d’Europa. Il progetto non solo accelera la decarbonizzazione del trasporto pesante, ma definisce nuovi standard di interoperabilità, efficienza e comfort per i camionisti europei.

Continua a leggere: E-Mobility Europe: nasce la coalizione di imprese per accelerare i camion elettrici e il trasporto merci sostenibile