Il mercato dei ricambi per camion ha vissuto un primo semestre 2025 di forte trasformazione, registrando una crescita storica nei volumi di fatturato, ma anche segnali di instabilità che potrebbero influenzare la seconda parte dell’anno. Secondo il Barometro Aftermarket Truck di ANFIA, il comparto ha toccato livelli mai raggiunti prima, trainato soprattutto dalla domanda di componenti per motore e sopra-telaio. Ma non mancano ombre all’orizzonte.

Mercato ricambi camion 2025: crescita record

Nel primo semestre del 2025, il fatturato totale del mercato aftermarket truck è cresciuto del +13% rispetto al 2024, del +25% rispetto al 2023 e del +35% rispetto al 2022. Si tratta del valore più alto mai registrato da ANFIA da quando è attivo il monitoraggio del settore.

Il primo trimestre 2025 ha segnato il miglior risultato di sempre, mentre il secondo trimestre si è comunque posizionato tra i migliori quattro degli ultimi anni.

Le macro-famiglie di prodotto: chi cresce e chi frena

Il Barometro ANFIA suddivide i ricambi camion in tre macro-famiglie: Motore & Trasmissione, Sopra-telaio e Sotto-telaio. I dati mostrano un’evoluzione molto diversa tra queste categorie.

Motore & Trasmissione: sempre al vertice

I componenti motore e trasmissione restano la categoria più solida in termini di volumi. Il primo semestre 2025 ha chiuso con:

+5% rispetto al 2024

+14% rispetto al 2023

+22% rispetto al 2022

Questa macro-famiglia conferma il proprio ruolo di colonna portante per il mercato dei ricambi veicoli industriali.

Sopra-telaio: balzo senza precedenti

La macrofamiglia sopra-telaio, che include cabine, impianti elettrici e altri sistemi accessori, è protagonista di una vera esplosione:

+87% rispetto al 2024

+171% rispetto al 2023

+192% rispetto al 2022

La domanda per questa categoria è cresciuta in modo straordinario, anche se con una certa volatilità mensile.

Sotto-telaio: in controtendenza

Dopo anni di stabilità, i componenti sotto-telaio (assi, sospensioni, freni) segnano una netta frenata:

-11% rispetto al 2024

-11% rispetto al 2023

-2% rispetto al 2022

Il calo, iniziato nella primavera 2025, ha confermato una tendenza negativa che va controcorrente rispetto alle altre macro-famiglie.

Un mercato in trasformazione: crescita e incertezze

Il 2025 si distingue per nuove dinamiche competitive: sopra-telaio ha superato sotto-telaio in termini di fatturato, rompendo l’equilibrio che per anni aveva caratterizzato il comparto.

Tuttavia, ANFIA segnala anche segnali da monitorare:

Forte oscillazione dei volumi mese su mese

Contrazione del fatturato cumulato in alcuni mesi primaverili

Andamento irregolare che potrebbe riflettersi nella seconda parte dell’anno

Il rischio, evidenziato dagli analisti ANFIA, è che la seconda metà del 2025 possa non confermare i risultati record del primo semestre.

Il ruolo di ANFIA e del Barometro Aftermarket Truck

Il Barometro Aftermarket Truck è uno strumento sviluppato da ANFIA in collaborazione con ASAP Service Management Forum. Dal 2022 fornisce un’analisi dettagliata sull’andamento del mercato ricambi per autocarri in Italia, basandosi sui dati di aziende leader del settore.

Le analisi sono strutturate in 8 famiglie di prodotto aggregate in 3 macro-famiglie, garantendo affidabilità statistica e riservatezza dei dati aziendali.

Il futuro dell’aftermarket truck dipenderà dalla capacità delle aziende di adattarsi a uno scenario in rapido cambiamento, agendo con prontezza per mantenere alta la competitività del comparto.

