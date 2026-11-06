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Revisione mezzi pesanti anche nelle ore serali e nei giorni festivi: nuove opportunità per le imprese di autotrasporto che devono programmare i controlli periodici dei propri veicoli. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apre alla possibilità di organizzare sedute aggiuntive nei centri 870, con l’obiettivo di alleggerire le liste d’attesa e rendere più semplice la gestione delle flotte.

Revisione mezzi pesanti: più orari disponibili nei centri 870

La misura riguarda i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Nei territori dove le prenotazioni richiedono attese lunghe, gli Uffici provinciali della Motorizzazione potranno programmare revisioni al di fuori delle consuete fasce mattutine e pomeridiane.

L’iniziativa risponde alle segnalazioni delle associazioni di categoria, che da tempo chiedono strumenti utili a ridurre le attese nelle aree congestionate.

Le sedute saranno svolte esclusivamente da ispettori autorizzati disponibili negli orari straordinari e non impegnati nei turni ordinari. Per le aziende significa poter contare, dove il servizio verrà attivato, su ulteriori possibilità di appuntamento e su una programmazione più flessibile dei mezzi.

Per conoscere i centri 870 autorizzati presenti sul territorio e verificare la disponibilità delle nuove sedute serali e festive, è consigliabile rivolgersi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente.

Come funzionano le revisioni dopo le 20

La circolare del MIT prevede anche una soluzione pratica per la documentazione. Il sistema informatico della Motorizzazione, infatti, normalmente non consente l’aggiornamento dei dati dopo le ore 20, durante la notte e nei festivi.

Concluso il controllo, l’ispettore rilascerà una certificazione sostitutiva. Entro le 24 ore successive dovrà stampare presso il centro 870 il certificato di revisione e il tagliando adesivo destinato al documento di circolazione.

Il proprietario del veicolo, o lo studio di consulenza automobilistica incaricato, dovrà ritirare la documentazione entro sette giorni dalla revisione per consegnarla all’utente. Una procedura che permette di effettuare le verifiche anche quando il sistema informatico non è disponibile.

Revisione mezzi pesanti: come aderiranno i centri 870

I centri interessati potranno comunicare alla Motorizzazione territorialmente competente le giornate e gli orari in cui sono disponibili a ospitare le sedute serali. Gli uffici raccoglieranno le adesioni e organizzeranno gli appuntamenti in base alle esigenze locali e alla disponibilità degli ispettori, favorendone la rotazione fra le strutture.

L’apertura agli orari straordinari rappresenta un passo concreto per il settore: più occasioni per rispettare le scadenze di revisione, meno difficoltà nella pianificazione dei controlli e una risposta alle esigenze operative dell’autotrasporto.