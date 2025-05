CAMION

Ecco in dettaglio le principali novità introdotte per autotrasporto merci e passeggeri

Dal 19 maggio sarà attivo il nuovo applicativo REN Noleggi sul Portale del Trasporto con più funzioni, più controllo per l’autotrasporto merci e passeggeri.

Il Portale del Trasporto si aggiorna. Da lunedì 19 maggio 2025 sarà ufficialmente attivo il nuovo applicativo REN Noleggi, una soluzione digitale completamente rinnovata che introduce funzionalità fondamentali per la gestione dei veicoli merci e passeggeri in locazione, in risposta agli obblighi normativi dell’Unione Europea.

La notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale del Portale del Trasporto, che ha confermato l’avvio dell’aggiornamento in conformità ai regolamenti europei UE 2020/1055, UE 2022/695 e alla direttiva UE 2022/738, relativi al settore autotrasporto merci e passeggeri.

Cosa cambia con il nuovo REN Noleggi sul Portale del Trasporto

Il nuovo applicativo REN Noleggi sul Portale del Trasporto cambia rispetto alla versione precedente. Il sistema consente una gestione più completa dei veicoli in locazione con targa italiana o estera, con funzioni pensate per migliorare la tracciabilità, la trasparenza e l’efficienza nell’autotrasporto merci e passeggeri.

Le principali novità introdotte sono:

Intestazione temporanea dei veicoli per il trasporto merci e passeggeri, sia italiani che esteri

dei veicoli per il trasporto merci e passeggeri, sia italiani che esteri Censimento, modifica e cancellazione dei veicoli esteri da parte degli utenti autorizzati

dei veicoli esteri da parte degli utenti autorizzati Registrazione di locazioni effettuate da imprese iscritte esclusivamente all’ Albo degli Autotrasportatori

effettuate da imprese iscritte esclusivamente all’ Comunicazioni cumulative, per inserire più veicoli in un’unica dichiarazione se coinvolgono lo stesso locatore e locatario

Chi può usare il nuovo sistema Portale del Trasporto

Le funzionalità del nuovo REN Noleggi saranno accessibili a diverse categorie di utenti, tra cui:

Agenzie (Agenzie pratiche auto e Studi di consulenza)

(Agenzie pratiche auto e Studi di consulenza) Uffici della Motorizzazione Civile (UMC)

Direzione Generale (DG)

Questa ampia disponibilità operativa mira a favorire una gestione più efficiente delle pratiche legate all’autotrasporto merci e passeggeri e alla circolazione dei mezzi pesanti su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Assistenza e supporto Portale del Trasporto

Per facilitare la transizione al nuovo sistema, il Portale del Trasporto ha messo a disposizione:

Una sezione FAQ dedicata all’interno del Customer Portal

all’interno del Manuali operativi consultabili alla voce Guide e Manuali > Tutorial

consultabili alla voce Guide e Manuali > Tutorial Un sistema di ticket online, accessibile dall’area riservata nella sezione Assistenza > Customer Portal > Apri il ticket

In caso di mancato accesso al portale, è disponibile anche il canale telefonico 06 41739999, attivo dal lunedì al venerdì (8:00-21:00) e il sabato (8:00-14:00).

Continua a leggere: Rimborso costo pedaggi autotrasporto: domande dal 23 giugno 2025