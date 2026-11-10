Prezzo gasolio, torna lo sconto sulle accise fino al 23 novembre: quanto si risparmia
Ecco quanto si risparmia sul pieno e cosa cambia
Il prezzo del gasolio è troppo alto e il Governo interviene ancora. Da martedì 10 novembre 2026 scatta un nuovo taglio delle accise sul gasolio, valido fino al 23 novembre.
Una boccata d’ossigeno ma con un limite preciso: il risparmio sul pieno resta contenuto e la misura ha già una data di scadenza. Il provvedimento arriva mentre i prezzi alla pompa continuano a pesare sui bilanci.
Accise gasolio, quanto scende il prezzo
Il decreto firmato il 9 novembre dai ministri Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin riduce l’accisa sul gasolio da 672,90 a 632,90 euro ogni mille litri. La differenza è di 4 centesimi al litro, che diventano 4,88 centesimi considerando anche l’Iva al 22%.
Tradotto in numeri, su un rifornimento di 40 litri il vantaggio fiscale teorico è di circa 1,95 euro. Con 50 litri si arriva a 2,44 euro; con 60 litri a 2,93 euro. Non è uno sconto enorme, soprattutto con il diesel vicino a 2,20 euro al litro, ma può alleggerire almeno in parte la spesa.
Attenzione, però: il taglio delle imposte non si traduce necessariamente in un identico calo dei prezzi esposti dai distributori. A incidere sul costo finale sono anche le quotazioni dei prodotti petroliferi e le politiche commerciali delle compagnie.
Perché tornano le accise mobili sul gasolio
La novità arriva dopo due giorni senza agevolazione, l’8 e il 9 novembre, quando era tornata in vigore l’aliquota ordinaria. Per finanziare il nuovo intervento, il Governo usa 43,2 milioni di euro delle maggiori entrate Iva incassate a ottobre.
È il meccanismo delle cosiddette accise mobili: se i rincari del petrolio aumentano il gettito Iva, una parte delle risorse può essere destinata a ridurre temporaneamente la tassazione sui carburanti. La benzina, questa volta, resta esclusa e non beneficia di alcuna nuova riduzione.
Cosa accade dopo il 23 novembre
Lo sconto terminerà lunedì 23 novembre. Dal giorno successivo, salvo un altro decreto, l’accisa sul diesel tornerà a 672,90 euro ogni mille litri. Significa una possibile risalita del prezzo alla pompa. La vera incognita, adesso, non è soltanto quanto si risparmia oggi, ma se il Governo riuscirà a evitare un nuovo stop tra due settimane.