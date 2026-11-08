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Prezzo gasolio, possibili rincari da domenica 8 novembre. Lo sconto sulle accise, rimasto in vigore fino al 7 novembre, non è stato prorogato: nella Gazzetta Ufficiale non compare il provvedimento necessario per confermare la riduzione. Per chi fa rifornimento, il rischio è ritrovarsi a pagare qualcosa in più già nei prossimi giorni.

Lo sconto sul prezzo del gasolio valeva 4 centesimi al litro di accisa, circa 4,9 centesimi considerando anche l’IVA. Non è un aumento automatico e identico in tutti i distributori, ma è una voce che torna a pesare sul prezzo finale alla pompa.

Prezzo gasolio: quanto può aumentare il pieno

Secondo l’ultima rilevazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 7 novembre il diesel self-service costava in media 2,224 euro al litro sulla rete stradale nazionale. In autostrada la media raggiungeva 2,277 euro. La benzina, per confronto, si attestava rispettivamente a 2,001 e 2,029 euro.

Se la fine dello sconto sul prezzo del gasolio fosse trasferita interamente, un pieno da 50 litri costerebbe circa 2,44 euro in più. Su 60 litri la differenza sarebbe di circa 2,93 euro. Sono stime legate alla sola componente fiscale: il listino effettivo può muoversi anche nella direzione opposta.

Perché lo sconto sulle accise non continua

Il taglio delle accise sul gasolio era stato reintrodotto a fine ottobre attraverso il meccanismo delle accise mobili, che utilizza parte del maggior gettito IVA generato dai rincari energetici per ridurre temporaneamente le imposte sui carburanti. La misura, però, aveva una scadenza precisa. Senza una nuova decisione del governo, dall’8 novembre si torna alla tassazione ordinaria.

Intanto il petrolio ha perso terreno rispetto ai massimi raggiunti a fine ottobre. Questo può aiutare a contenere i prezzi, ma tra quotazioni internazionali e cartelli dei distributori non esiste un rapporto immediato.

Prezzo gasolio, cosa conviene controllare ora

Eni e Q8 hanno prolungato fino a fine anno le iniziative di contenimento dei prezzi, adottando però soglie flessibili anziché un tetto nazionale fisso. Per questo il costo può cambiare sensibilmente da un impianto all’altro. Prima di fare il pieno, conviene confrontare i prezzi self-service dei distributori vicini e, quando possibile, evitare i rifornimenti in autostrada.

La certezza, per ora, è lo stop allo sconto sulle accise del gasolio. L’entità di eventuali rincari si vedrà solo con i nuovi prezzi esposti alla pompa.