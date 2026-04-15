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Prezzo del gasolio oltre 2 euro al litro. Un tema critico per il settore dell’autotrasporto. Incide sulla sostenibilità economica delle flotte.

In un contesto caratterizzato da forte instabilità energetica e margini sempre più ridotti, le imprese sono chiamate a ripensare i propri modelli operativi.

Ridurre i consumi non è più solo una leva di efficienza, ma una necessità strutturale. In questo scenario si inserisce MinervaS, con un approccio basato sull’analisi dei dati e sull’ottimizzazione in tempo reale delle performance di guida.

Prezzo del gasolio e autotrasporto: un problema strutturale

Oggi il carburante è diventato una delle spese più rilevanti per le aziende di autotrasporto. L’impatto è diretto sui costi operativi.

Non è solo una questione di aumenti. A creare difficoltà è soprattutto l’andamento del prezzo del gasolio, che cambia rapidamente e rende complessa la pianificazione.

Le imprese di autotrasporto si trovano così a gestire una spesa rilevante senza poterla prevedere con precisione.

L’attuale livello dei prezzi dipende da diversi fattori:

instabilità dei mercati energetici

tensioni geopolitiche internazionali

crescita della domanda di trasporto merci

pressione fiscale e politiche ambientali

inefficienze operative e stili di guida non ottimizzati

Si tratta di dinamiche in larga parte esterne al controllo delle imprese, che rendono difficile prevedere e gestire l’andamento dei costi nel medio periodo.

La leva interna: il controllo dei consumi e sul prezzo del gasolio

In uno scenario in cui il prezzo del gasolio è fuori controllo, le imprese di autotrasporto non possono intervenire sul costo al litro, ma possono intervenire in modo diretto sui litri consumati.

Anche variazioni contenute nei consumi hanno oggi un impatto immediato sui costi operativi. Con il gasolio oltre i 2 euro al litro, inefficienze anche minime, spesso invisibili nella gestione quotidiana, si traducono in perdite economiche rilevanti.

È su questa leva che si gioca oggi la competitività delle flotte.

Le modalità di guida, la pianificazione dei viaggi e la gestione operativa incidono in modo significativo sui livelli di consumo indipendentemente dal prezzo del gasolio.

Accelerazioni brusche, velocità non costanti e scarsa ottimizzazione dei percorsi possono determinare sprechi rilevanti. Intervenire su questi fattori consente di ottenere risultati concreti anche in presenza di prezzi elevati.

L’approccio MinervaS: da efficienza operativa a risparmio economico

In questo contesto si inserisce MinervaS, con un approccio che trasforma l’efficienza operativa in risparmio economico misurabile, anche in presenza di un prezzo del gasolio elevato.

La piattaforma enaide non si limita a monitorare i consumi, ma interviene in tempo reale sulle dinamiche che li generano, consentendo alle aziende di autotrasporto di ridurre in modo strutturale l’impatto degli aumenti del prezzo del gasolio.

enaide: una piattaforma modulare per l’efficienza delle flotte

enaide è una suite di servizi modulari e componibili, progettata per migliorare ogni fase delle operations nel trasporto su strada. L’obiettivo è fornire un controllo continuo e integrato dei consumi. I dati si traducono in decisioni operative.

Pianifica

Consente di prevedere consumi ed emissioni di CO₂ prima della partenza, ottimizzando ogni viaggio sulla base di variabili reali come percorso, traffico e condizioni operative.

Guida

Fornisce suggerimenti di guida in tempo reale, adattando velocità e accelerazione alle condizioni di traffico, meteo e carico. Questo permette di ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica durante il viaggio.

Analizza

Permette di monitorare e analizzare le performance del veicolo attraverso report dettagliati su consumi, emissioni e stile di guida. I dati raccolti diventano uno strumento decisionale per il miglioramento continuo indipendentemente dal prezzo del gasolio.

Vantaggi operativi per fleet manager e conducenti

Grazie al sistema di monitoraggio avanzato, i fleet manager possono valutare in modo oggettivo le prestazioni della flotta, confrontare gli stili di guida e individuare inefficienze operative.

Allo stesso tempo, i conducenti ricevono feedback continui e possono accedere a sistemi di incentivazione basati su logiche di gamification, favorendo comportamenti di guida più efficienti e sicuri.

Flessibilità e integrazione

enaide è disponibile in abbonamento per veicolo, con moduli personalizzabili in base ai livelli di servizio richiesti.

La piattaforma è progettata per integrarsi facilmente nei sistemi di gestione delle flotte esistenti tramite API, consentendo un’adozione rapida senza interventi infrastrutturali complessi.

In questo modello, l’efficienza generata consente di compensare rapidamente l’investimento: il risparmio si costruisce direttamente attraverso l’utilizzo quotidiano del sistema.

Calcolo del risparmio: un approccio basato sui dati

MinervaS adotta un approccio misurabile alla riduzione dei costi. Sulla base dei dati raccolti su strada durante fasi di Proof of Concept e progetti pilota, è possibile stimare il risparmio potenziale in funzione di:

tipologia di veicolo

chilometraggio annuo

dimensione della flotta

tipo di alimentazione

Questo consente alle aziende di autotrasporto di valutare in modo concreto l’impatto economico della soluzione prima della sua adozione.

Impatto economico con prezzo del gasolio elevato

In presenza di un prezzo del gasolio sopra i 2 euro al litro, la riduzione dei consumi rappresenta una leva diretta di recupero della marginalità.

Anche miglioramenti progressivi dell’efficienza operativa possono tradursi, su base annua, in risparmi significativi per singolo veicolo e in un effetto rilevante sull’intera flotta.

In altre parole, l’ottimizzazione dei consumi diventa uno strumento concreto per compensare l’aumento del prezzo del gasolio.

Il ruolo dei conducenti

Il comportamento alla guida incide in modo diretto sui consumi. Accelerazioni, frenate e gestione della velocità possono fare la differenza nel corso di un viaggio.

MinervaS interviene proprio su questi aspetti, fornendo ai conducenti indicazioni utili durante la guida e strumenti per migliorare nel tempo. L’introduzione di logiche di incentivazione aiuta inoltre a consolidare comportamenti più efficienti e sicuri.

La riduzione dei consumi comporta benefici non solo economici ma anche ambientali. Minori consumi si traducono in una riduzione delle emissioni di CO₂ e in un miglioramento degli indicatori ESG, sempre più rilevanti per la competitività delle imprese nel contesto europeo.

Il prezzo del gasolio continuerà a essere una variabile che le aziende di autotrasporto non possono controllare. In questo contesto, intervenire sui consumi diventa una scelta operativa, non teorica.

Ridurre anche solo una parte degli sprechi significa incidere direttamente sui costi. È su questo principio che si basa l’approccio di MinervaS, che utilizza i dati per migliorare in modo continuo le performance della flotta.

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