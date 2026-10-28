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Prezzo gasolio, scatta il 28 ottobre un nuovo taglio delle accise sul diesel. La riduzione è di 4 centesimi al litro, pari a 4,9 centesimi considerando l’Iva, e resterà in vigore fino al 7 novembre 2026. Una misura breve, ma che riguarda da vicino non soltanto gli automobilisti: per autotrasportatori e imprese di trasporto, il carburante è una voce decisiva nei costi di esercizio.

Prezzo gasolio, quanto vale lo sconto per camion e flotte

Il decreto interministeriale firmato dai ministeri dell’Economia e dell’Ambiente porta l’accisa da 672,90 a 632,90 euro per mille litri. Su un rifornimento di 500 litri, la riduzione teorica del prezzo alla pompa vale 24,40 euro Iva inclusa; su mille litri arriva a 48,80 euro.

Il beneficio effettivo dipenderà però da come e quando lo sconto verrà trasferito ai listini dei distributori. Per le aziende che possono detrarre l’Iva, inoltre, il vantaggio va valutato sul costo netto del carburante, distinguendo la riduzione dell’accisa dall’effetto fiscale complessivo.

Undici giorni di taglio: perché la scadenza è il 7 novembre

La copertura dell’intervento ammonta a 38,7 milioni di euro, ricavati dal maggior gettito Iva registrato a settembre. È il meccanismo delle cosiddette accise mobili: utilizzare parte delle entrate aggiuntive generate dai rincari per contenere il costo dei carburanti.

L’agevolazione dura undici giorni. Il governo potrebbe valutarne la proroga dopo aver verificato le risorse disponibili grazie all’extragettito Iva di ottobre, ma al momento non è stata annunciata alcuna estensione.

Prezzo gasolio, l’impatto sui costi dell’autotrasporto

Per chi percorre migliaia di chilometri ogni settimana, anche pochi centesimi al litro incidono sulla spesa complessiva. Tuttavia, uno sconto limitato nel tempo non risolve il problema della volatilità dei prezzi, che rende più difficile programmare rifornimenti, tariffe e margini operativi.

Il confronto con i consumi reali dei mezzi resta quindi essenziale per misurare il risparmio aziendale effettivo.

Eni e Q8, iniziative sui prezzi fino a dicembre

Accanto al provvedimento fiscale, Eni ha confermato fino a fine anno il proprio tetto di prezzo: circa 2,20 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Anche Q8 proseguirà le proprie misure di contenimento fino al 31 dicembre. Sono iniziative commerciali distinte dal taglio delle accise, che resta previsto soltanto fino al 7 novembre.